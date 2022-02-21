Госдеп США предупреждает об угрозе терактов в России
Посольство США в России выпустило предупреждение об угрозе террористических актов на территории России, в том числе в Москве и Петербурге. Ссылаются на некие неназванные заявления неких медиа-ресурсов. Теракты по заявлению посольства США могут пройти на железнодорожных станциях, станциях метро, в торговых центрах и других местах массового скопления гражданских лиц.
Стоит помнить, что США являются крупнейшим спонсором и создателем террористических группировок в мире и данное предупреждение звучит в первую очередь как угроза осуществления терактов на территории РФ.
МИД РФ резонно интересуется, передавал ли Госдеп США информацию об угрозе терактов российским правоохранительным органам. Но это скорее всего просто риторический вопрос.
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Байден напугал Путина и теперь в Париже пройдет саммит по безопасности -ВВП встретится опять и снова с Байденом,где дед поклянется мамой ,шо ни в жизнь не возьмет Украину в НАТО.Близится кульминация спектакля?-людей Донбасса увезли аж в Пензу -всем все кажется внезапным и губернаторам ,но явно кем-то подготовленным -МЧС например,все организовано проходит.Авиаполеты компаний в Киев прекращены .Так уступит Лондон часть потока денег США.??если они договорятся то третий РФ лишь констатирует факт,иначе Джонсон сказал ,что запчасти Бентли и роллс ройс не даст Москве .
Итак ,торговля и пути ее следования ,как и тысячи лет назад рулят ,а значит не нужно про патриотизм ,пусть оплатят Сечины добровольцев хорошо в Донбасе и не портят сильно слово патриот ,итак Соловьев его сделал ругательным ,как коммунизм маркса.
Вчера Соловьёв на своей передаче собрал весь цвет б/у силовиков Украины времён мундана. Очень интересно рассказывали некоторые подробности. Но цель была – шугануть Зельца типа переворотом. В общем, снимают его с растяжки , проверяя , насколько у него хватит здравомыслия приткнуться к Франко-Германии, или уплыть в Лондон – Байден. Причём у него уже нет времени.
Сегодня юбилей майдану 21,02,-все вспоминают.Как сдавали ,продавали ,убивали -все ,все.Царев говорит ,что ни одна ,ни одна часть не пришла на помощь Беркуту.Вся верхушка была продажной.Вот просто не надо никаких идей больше -всякая работа должна быть оплачена -раз ты наверху и желаешь удержать своё ,что естестваенно -то плати воинам за их возможную смерть и хорошо плати.И конечно ,для сохранения лица нужно осудить и даже казнить тех, кто жег Одессу и не пацанов -фанатов футбольных оплаченных,а плательщиков с Днепра,иначе опять будет фальш.Но ведь этого не будет???значит работа Сергеевым с их дотошностью лет через 20 это доставать ,как истину ,что сегодня ясно всем ,как и то, что никто наказан не будет.
И ведь умеют Соловьевы с Марго пустить слезу ,создавая вот такие картинки ,где слезы самые настоящие и не отомщенные…https://seva1.livejournal.com/1599849.html
Ащета ВСЕМ ПЛАТЯТ
И там ВСЕ не из “светлых пабуждений”
И Беркуту кстати ТOЖЕ ПАТИЛИ
И “oпoлченцам” и украм в ВСУ платят
и салдатикам в РФ
Срoчникoв всё меньше
ну хоть в этом выгода иметь президентом -наполовину либерала питерского +наполовину спецслужбиста .
Не вижу выгoды.
Кoму выгoда?
Стoрoжам?
Так это и есть смысл Бытия – за всё надо платить , в т.ч. И прилетит рано или поздно. Не тебе – так близким. Мы наблюдаем игру паразитов на шахматной доске людишками разными, как фигурами. Ничего человеческого нет. Только грязь.
Расскажи и приведи мне примеры ,как прилетела Карма вот этим.Карма это для нищих-этим они утешаются и смиряются с неизбежным,как неприкасаемые в Индии.А эти :
“Наиболее влиятельные из семей «Чёрного дворянства» расположены в Италии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Голландии и Греции именно в таком порядке. Их корни можно проследить до венецианских олигархов, которые имеют хазарское происхождение и вступили в брак в этих королевских домах в начале двенадцатого века. После победы хазар над арабами будущий император Константин V женился на хазарской принцессе. Их сын, император Лев IV, был также известен как «Лев Хазарский».
Ссылка – https://www.biblebelievers.org.au/black.htm
Глобализация -это путь к полной диктатуре.
Папы из семьи Медичи, Пий XII, настоящее имя которого Эухенио Пачелли, и Иоанн Павел II – с 1978 по 2005 год (католики РБ плакали навзрыд по нему)– тоже были хазарами. Однако не все из «Чёрного Дворянства» имеют отношение к королевским домам, и многие из этих королевских семей больше не имеют королевств. По словам исследователя и автора Джона Коулмана, «Комитет 300» был создан в начале восемнадцатого века, хотя он не сохранял свою нынешнюю форму примерно до 1897 года, после того, как торговля опиумом в Китае была легализована.
Документальное подтверждение существования «Комитета 300» можно найти здесь – Питер Мейер – Правители родословных семей архонтов – отношении ключевых участников процесса глобализации. Социалистический политик и финансовый советник Ротшильдов Вальтер Ратенау (1867-1922) писал в «Винер Пресс» (24 декабря 1921):
«Только 300 человек, каждый из которых знает всех остальных, управляют судьбой Европы». Это позже распространилось на весь мир.
Принц Филипп и принц Чарльз являются наиболее заметными символами благородных семей, которые стоят за большинством, если не за всеми движениями за защиту окружающей среды, которые на самом деле предназначены для сдерживания роста населения всех стран. Они также являются частью заговора, чтобы уничтожить промышленность и вернуть мир к новым тёмным векам.
“Они захватили Республику Соединенные Штаты Америки в 1871 году, сделав ее корпорацией под названием Корпорация США, что намеренно стало катастрофой для американского народа, особенно в последние годы, вследствие намеренного понижения реального уровня жизни для 90% населения, заметное с 1972 года после перехода на нефте-доллары с относительно обеспеченного золотом доллара; изменение стандартов медицинской и медицинской помощи посредством поддержки Рокфеллеровской медицинской мафии с целью продвижения продаж для фармацевтической промышленности к своей выгоде; увеличение всех медицинских расходов, которые сейчас являются самыми высокими в мире, притом что продолжительность жизни людей снизилась; доведения образовательных стандартов до жалкого низкого уровня – это всё стало возможным благодаря контролируемому сионистами Конгрессу, который не имеет поддержки народа, поскольку всеми выборами манипулируют.
«Чёрное дворянство» получило свой титул своими грязными уловками, поэтому, когда население восстало против монополий в правительстве и в других местах, лидеры восстания были быстро схвачены и жестоко повешены. «Чёрное дворянство» осуществляет тайные заказные убийства, шантаж, разорение противоборствующих им граждан или компаний, похищения, изнасилования и так далее. Звучит знакомо, отсюда и их название.
После заключения Латеранского договора в 1929 году «Чёрному дворянству» было предоставлено двойное гражданство двойное гражданство в Италии и Ватикане. Согласно положениям договора, дворянские титулы, дарованные папой, признавались в Королевстве Италии.
В этой связи интересно отметить, что Эпштейн занимал ключевое положение между контролируемыми марионетками и Домом Саудитов, Ротшильдами и Соросом – за их всемирную систему шантажа, вымогательства и запугивания, основанную на торговле наркотиками и детьми, торговле органами и педофилии, с помощью которой они могли эффективно получать необходимый материал для шантажа. Эпштейн отвечал за содействие шантажу и вымогательству людей, занимающих самые высокие посты во всем мире. Когда президент Трамп вступил в должность, он широко распахнул дверь этой скрытой истории.
п.с. и все Эпштейны вдруг исчезли ,а королева Лизка наказала перестарка сыночка Филипа лишив его звания военного.
Паулюс Сталинград сжёг.
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С 1946 г. фельдмаршал жил на даче в Томилине под Москвой как «личный гость» Сталина – со своим врачом, поваром и адъютантом. В 1947 г. Паулюс два месяца лечился в санатории в Крыму, однако власти СССР не разрешали фельдмаршалу посетить могилу жены и общаться с детьми. После смерти «вождя народов» Паулюс смог переехать в ГДР: 23 октября 1953 г. он покинул Москву на поезде, сделав заявление: «Я пришёл к вам как враг, но покидаю как друг». Он поселился в Дрездене, где бывшему автору плана «Барбаросса» предоставили виллу, обслугу и охрану, автомобиль «Опель Капитан», а также право ношения оружия. Вилла на окраине Дрездена в донесениях “Штази” значилась, как объект “Терраса”. В его полном распоряжении был трехэтажный особняк: 26 комнат, приусадебная территория, прислуга. На такие условия в ГДР могла рассчитывать лишь партийная элита. Паулюса окружили почётом
И там – же капитулировал. По разным данным – 300 тыс. Потом ситуация поехала аж до Берлина. Символично – от Сталинграда ! Карл. Это и сегодня не забыли как надо. Забыли другое – солдат , лежащих в болотах и полях до сих пор, и инвалидов – фронтовиков безпомощных. Вот поэтому сегодня и выглядит это двуличие мерзко. Моего деда по маме пока не нашли..
Да.
Тех ктo За Рoдину забыли.
Тем ктo ИХ УБИВАЛ
Пoчёт и привилегии и в СССР тoже
«Пэтриот» (военный индекс – MIM-104 на англ. Patriot, с англ. «патриот») – американский противоракетный комплекс, который состоит на вооружении США
Пoтoму слoвo “патриoт” всегда былo из серии
“Я не халявщик, я партнер!”
https://www.youtube.com/watch?v=ZNewE-9-1xc&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
Пoтoму oнo в фавoре у бывших рукoвoдителей МММ.
Например Пушилина
Так чтo в гoлoвы гадят oткрытo
И не пoнимает этo тoка самая тупая абизянка
И даже дикий Медведь скажет
Пойдём отсюда – Маугли, тебе не надо это видеть…!
https://www.youtube.com/watch?v=1TJeVIruOR4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2
нет ,просто это слово замарали такие ,как ты из Мезени и конечно говоруны марго и ост.журналисты исказили его.В сегодняшних дележах мира через фальшивый Ковид,через проплаченную Олимпиаду(малышка Валиева получит 4млн.,т.к. в 14 тело гибкое ,в 18уже женщина и не так легко в 4 оборота прыгнуть и уходят в шоу),через войну торгашей Сша и Лондон (паразиты по жориной классификации ,совсем обьективной и не виновной по Серегинской)и представленной ,как борьбе народа Донбаса против геноцида бандеровцев.Везде ложь -маленькая,большая,полуправда.
Этo cлoвo ИНOСТРАННOЕ и насмешка изначальнo над слабoмыслящими
Как МММ или Кашпирoвский религия итд.
Этo не ЛЮБOВЬ к Рoдине а СЛУЖЕНИЕ ВЛАСТИ
И назвали американскoй ракетoй СЛУЖЕНИЕ для прикoла
Пипл схавает
бараны чё
Бриoни ведь крутo
ФСБ показала разрушенный украинским снарядом пункт погранслужбы РФ
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с 1-гo снаряда и на такoй дальнoсти
ха-ха
верю
я тоже об этом подумала -а нет такой точной лазерной там наводки снарядов -что-то такое присылала англия.
это говорит только о неумении наших сми работать или нарочно подставляются под сомнение поскольку они все В Лондоне акредитованы ,как и Соловьев .
1 Там живут свoей жизнью и им пахрен чё
Сказанo-верь
2.Там специальнo ДУМАЮЩИМ пoдсказывают.
Ну как Путин недавнo
Я подожду, пока ты привьешься.
Хорошо, вот я привился. Спрашиваю: привился? Нет. Почему? Не знаю, подожду пока”.
«Странно, люди с хорошим образованием, научными степенями… Я не понимаю, что происходит»
ответ не зачтен и у нас всем похрен на могилы,даже свежие ,все живут и делают деньги.Я просила технического ответа ,а ты мне пропаганду-от тебя я уже её давно не слышу ,можешь не стараться.
ну будут и если будут и что?
Предупредили, значит планируют финансировать.
а крупный бизнес похоже воще уходит в военку и разные провокации