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Удар НКВД: похищение генерала Миллера/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Дмитрий Пучков беседуют об истории советской разведки. В этом выпуске речь об извилистых судьбах русских эмигрантов Сергея Третьякова, Николая Скоблина, Павла Кусонского, а также об операции похищения главы РОВСа генерала Миллера.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1401

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dW1AIkIdm4Q
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