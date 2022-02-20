Удар НКВД: похищение генерала Миллера/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Дмитрий Пучков беседуют об истории советской разведки. В этом выпуске речь об извилистых судьбах русских эмигрантов Сергея Третьякова, Николая Скоблина, Павла Кусонского, а также об операции похищения главы РОВСа генерала Миллера.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1401
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