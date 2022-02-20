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Как жилось в стране, где деньги – не главное. СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным

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Советский Союз – это не только серп и молот, первые полеты в космос, «МИР!ТРУД! МАЙ!» или гонка вооружения. Для многих это – время молодости. Лучший период в жизни каждого человека, когда мы учились любить, дружить, справляться с поражениями, не терять голову от побед и – не беспокоились о завтрашнем дне… Ведущий программы «СССР. Знак качества», найденные им артефакты, а так же свидетели советской эпохи позволят нам совершить путешествие во времени и вспомнить, как жили граждане самой большой страны на планете. Узнавайте про СССР в деталях, в ЧБ и цвете, с юмором и серьёзно – с Иваном Охлобыстиным!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9TNHTkkxXwk
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