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Чем Россия готова ответить на новые санкции («Весь мир в труху!»)

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Что будет, если американцы запретят поставки в Россию iPhone и микроэлектроники? А что будет, если в ответ Россия запретит поставки всего одного элемента – палладия? Этим вопросом задались в Администрации президента Байдена, и пришли к неутешительным для себя выводам – Россия способна обрушить производство микросхем во всём мире. Однако это только часть возможных проблем. Разберём ситуацию в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m3iW3Q4Er2o
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