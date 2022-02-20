Чем Россия готова ответить на новые санкции («Весь мир в труху!»)
Что будет, если американцы запретят поставки в Россию iPhone и микроэлектроники? А что будет, если в ответ Россия запретит поставки всего одного элемента – палладия? Этим вопросом задались в Администрации президента Байдена, и пришли к неутешительным для себя выводам – Россия способна обрушить производство микросхем во всём мире. Однако это только часть возможных проблем. Разберём ситуацию в сегодняшнем выпуске.
https://zen.yandex.ru/media/statistica/palladii-mirovaia-dobycha-potreblenie-i-torgovlia-v-2019-godu-kto-lidery-5ed38550a12a0d12252838f8
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