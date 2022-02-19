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Путин вновь, несмотря на предательский акт КПРФ, подчеркнул важность Минских соглашений

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Давайте соотнесём инициативу депутатов Госдумы о признании ЛДНР со сказанным президентом вчера на пресс-конференции.

Признание республик – это, фактически, денонсация Россией Минских соглашений.

Так что, Панарин, а также все, называющие 16 депутатов, выступивших против инициативы КПРФ, предателями, – задумайтесь: а правильно ли вы оцениваете реальную ситуацию?




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5920577.html
Метки: депутат, ДНР, Дума, КПРФ, лнр, лукашенко, панарин, предательство, Путин
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29669 6281
    Русофил два часа назад

      Жахнем?

      • 21427 17937
        маринаРусофил два часа назад

          Ты забыл Лебедь –у него есть План:
          “чтобы ситуацию наконец стабилизировать и успокоить надолго
          для этого нужно состыковать и гарантировать интересы Вашингтона и Лондона, не только в Киеве
          Для этого лондонские должны откатить назад механизм увода к себе финансовых потоков от газовой торговли, подрывающий согласованную между США и Германией политику спасения доллара за счет роста оборотов торговли в евро и промпроизводства на основе дешевого газа. (СИТИ контролирует спотовые цены)

          Они вроде как обзначили шаг в эту сторону — поляки сами на себя иск в Стокгольмский арбитраж уже подали — отменить прежнее решение о привязке цен на газ к спотовой бирже.
          однако любой судебный процесс — дело затяжное. так что этот вариант не был принят
          поэтому продолжается информационное давление на лондонских, подрывающее их новые позиции на Б/У (какая торговля и транзит при такой истерии?)
          Визит Лукашенко в Москвы тоже имеет отношение к теме — американцы блокируют в ЗапУкре транзит дешевых азиатских товаров из Турции в Польшу и далее в Европу, а Кремль блокирует в Белоруссии альтернативный транзитный путь

          Так что нужно сегодня потерпеть информационную накачку и провокации для нее, чтобы быстрее все устаканилось и рассосалось, началась боле менее нормальная жизнь с растущей торговлей и разрядкой напряженности между Киевом и Донбассом в том числе
          П.С. Потерпи Лебедь ,Путин сегодня ипытает триаду,Кормчий 22,02,2022 нечто обьявит и заработает ВШП ,как нужно -на троих,кризис то не отменяли ,не до войны ,иначе бы просроченное оружие не сбросили.

      • 21427 17937
        марина час назад

          В Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщило Der Spiegel.

          Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток.

          Документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее на нем стоял гриф «Секретно», но затем был рассекречен, пишет издание, передает «Коммерсант».

          Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.
          П.С. Ага ,прямо вдруг и неожиданно -нашли документики профессор Шиферсон чистый сакс и вбросили вдруг (все СМИ Германии принадлежат Лондонучерез рейтинги ,рекламу ,как и РФ)-из рукава достали ,чтобы столкнуть РФ и Европу ,а они носатые за спиной ,как у Гвидона сказано -всегда с дулей за спиной других.

          • 8723 6443
            чужоймарина час назад

              Цугцванг.
              1 России не нужно захватывать Украину, чтобы потом кормить уже оформленные активы.
              2 Западу уже не выгодно играться с Украиной, потому что она уже жрет больше, чем приносит интереса.
              3 Украина уже по доброте своей просит у Запада 50 млнд за розыгрыш России на войнушку.
              Выхода у Запада уже не осталось. Только атака на Донбасс, чтобы Россия вштырилась и вошла в Украину.

              • 5175 4001
                Игорьчужой 34 мин. назад

                  Дальше привычная цепочка Байден Порошенко Турчинов Зеленский Блэр Пссаки Санду Масхадов Долива-Добровольский и т.д. А если без личностей почему такая ситуация?

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