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Контуры ВМС США 30х годов XXI века

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Начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей о структуре флота США будущего:
Согласно планам, в в обозримой перспективе (ближайшие 20 лет) США должны иметь:

1. 12 авианосцев (и соответственно 12 авианосных ударных групп)
2. 70 ударных подводных лодок
3. 12 ПЛАРБ с баллистическими ракетами.
4. 60 эсминцев
5. 50 фрегатов
6. 9 больших УДК/вертолетоносцев
7. 30 малых УДК
8. 100 кораблей поддержки
9. 150 беспилотных кораблей

Всего – 500 кораблей (с учетом того, что часть боевых кораблей будет выводиться из текущего состава флота в силу устаревания – что требуется более серьёзных ассигнований на кораблестроительную программу, которая должна не только замещать выбывающие корабли, но и наращивать их количество в боевом составе флота).

Данная программа должна позволить США вернуть себе лидерство по числу крупных кораблей (сейчас у Китая 355 боевых кораблей против 335 у США) и обеспечить гарантированное превосходство (количественное и качественное) над Китаем в 20-30-е годы. Большой акцент делается на росте удельного числа беспилотных кораблей (небольших в 20-е годы и более крупных в 30-е годы). В итоге, в 30х годах, по мнению Гилдея, США должны иметь мощный гибридный флот, который будет по кол-ву и качеству кораблей опережать ВМС Китая, решая самые разнообразные задачи.

Если смотреть на цифры, то получается, что серьезный количественный рост планируется обеспечить за счет большого числа беспилотных кораблей. В целом, на фоне разгорающейся Холодной войны с Китаем, американские адмиралы явно хотят откусить солидный кусок от разрастающегося оборонного бюджета, дабы конвертировать эти хотелки в новую кораблестроительную программу на 2-ю половину 20х и 30-е годы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7449968.html
Метки: будущее, вмс сша, война на море, гонка вооружений, флот
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