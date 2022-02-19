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Конные каратели

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Карательный конный отряд диктатора Трюдо топчет мирных канадских протестующих.



За вчера в Оттаве были схвачены более 70 мирных протестующих.

Вслед за Илоном Маском, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани прямо обвинил Трюдо в фашизме.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7450401.html
Метки: Видео, демократия, канада, оттава, трюдо
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 21422 17936
    марина 51 мин. назад

      Трюдо исполняет то,что разрешили -сначала надолго сбежал с семьей пока все ехали и шли ,потом появился и ввел ЧП.Это не его концерт .Это США исполняет запланированное против Лондона .Даже звезды зажигают если это кому-то нужно.
      Жизнь Трюдо очень занимательная -мама изваестная тусовщица среди наркоманов 60-70гг движение хиппи,будучи замужем ,очень тесно подружилась с Фиделем Кастро и родился Трюдо,Фидель его признавал.Известный факт в мире ,вероятно наши СМИ не порочили революционера ,но у него много детей оказалось.Удивительная вешь -англосаксы садят в кресло президентов особей с какими -нибудь изюминками и отклонениями,увлечениями ,типа кокаина у Зеленского.

      • 174 133
        Алекс Мармарина только что

          С удовольствием читаю Ваши отзывы (комментарии) и редко открываю свою клюв. Но вот вопрос: фидельКастроРус можно перевести на наш Фёдор Костров Русский, …?

      • 8310 6856
        Женечка 16 мин. назад

          В Канаде 20 тысч человек требуют прекратить ограничение свободы передвижения. Российские СМИ в прямом эфире транслируют протесты в Канаде.
          400 тысч человек на главной площади требуют отрезать людям головы. Российские СМИ в прямом эфире транслируют протесты против ограничения свободы в Канаде.

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