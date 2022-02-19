Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Трюдо исполняет то,что разрешили -сначала надолго сбежал с семьей пока все ехали и шли ,потом появился и ввел ЧП.Это не его концерт .Это США исполняет запланированное против Лондона .Даже звезды зажигают если это кому-то нужно.
Жизнь Трюдо очень занимательная -мама изваестная тусовщица среди наркоманов 60-70гг движение хиппи,будучи замужем ,очень тесно подружилась с Фиделем Кастро и родился Трюдо,Фидель его признавал.Известный факт в мире ,вероятно наши СМИ не порочили революционера ,но у него много детей оказалось.Удивительная вешь -англосаксы садят в кресло президентов особей с какими -нибудь изюминками и отклонениями,увлечениями ,типа кокаина у Зеленского.
С удовольствием читаю Ваши отзывы (комментарии) и редко открываю свою клюв. Но вот вопрос: фидельКастроРус можно перевести на наш Фёдор Костров Русский, …?
В Канаде 20 тысч человек требуют прекратить ограничение свободы передвижения. Российские СМИ в прямом эфире транслируют протесты в Канаде.
400 тысч человек на главной площади требуют отрезать людям головы. Российские СМИ в прямом эфире транслируют протесты против ограничения свободы в Канаде.