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разработал теорию «торсионных полей», „которая была отвергнута научным сообществом как псевдонаучная”.Ну конечно! Студент физфака МГУ защитил дипломную работу под руководством самого Л. В. Келдыша, а очередной Гинзбург, профессиональный теоретик в физике и создатель т.н. Комиссии по борьбе со лженаукой, явно не захотел, чтобы теории Шипова, подкреплённые реально работающими устройствами на основе упомянутых торсионных полей, заместили теории самого Гинзбурга и прочих эйнштейнов.Как бы там ни было в мафиозном сообществе РАН, но Шипов смог с точки зрения физики объяснить механизм интуиции, за что никакие академики никогда не брались – они просто этот феномен игнорировали: сказать-то что-то умное по этому поводу с точки зрения науки они ведь ничего не могли и не могут! Плодить „научные” работы о мирах с 7-ю, а то и с 19-ю измерениями – это пожалуйста: бумага всё стерпит. А объяснить неизведанную часть реальности – увольте!Но теория Шипова объясняет не только механизм интуиции, но и прочие психофизические явления. Такие, какие обычные люди вполне могут назвать магией. Как будто это слово что-то объясняет!Впрочем, что-то всё же объясняет. Магия – это не изведанная до настоящего времени часть физики. Когда говорить о повторяемости эксперимента можно лишь условно: одни люди способны воспроизвести „магические” процессы, а большинство – нет.То, что психофизика – реальность, я об этом неоднократно писал, ссылаясь, в том числе, и на самолично проведённые эксперименты.Например, мне удалось три раза из трёх добиться разрыва облаков над головой при абсолютно пасмурно-дождливой погоде, когда небо до и после эксперимента было плотно затянуто толстым слоем туч. Солнышко светило не более 15 минут, но все три раза. А после – снова дождь.Четвёртая попытка была ещё более удачной. Дело в том, что современные суточные прогнозы погоды отличаются большой точностью. Вплоть до часа, например, начала и окончания осадков.А дело было в небольшом провинциальном городке, где несколько лет назад должен был состояться Безсмертный полк. Все прогнозные сайты были единодушны: на период проведения акции – безпрерывный дождь.Тем не менее, как бы это кому ни показалось странным, мне удалось упросить Небо поберечь участников. И, о чудо! через 10 минут после просьбы вдруг поднялся очень сильный ветер и… тучи были разогнаны. Дуло не более получаса, затем ветер стих. И мы промаршировали без дождя!В общем, каждый может попытаться как провести собственные подобные эксперименты (кстати, неоднократно описанные у разных народов в различные эпохи), так и попытаться на основаниях официальной физики объяснить механизм интуиции.И будет развиваться до тех пор, пока разные гинзбурги-гинцбурги, проникнув туда, не превратят её в очередную мафиозную структуру. Как они это делают со всем, к чему только ни прикасаются.