Можно, предположить, что сначала из музеев вывезут на свалку муляжи лунных модулей, поскольку лунные модули модули на самом деле не были "доведены до ума" и никогда не летали – вместо них на съёмках использовался бутафорский реквизит из арсенала киностудии.

С тех пор, как появился интернет, и всем стали доступны так называемые фото- и видеоматериалы "высадки на Луну", уже набралось огромное количество убедительных доказательств, что всё действие было отснято в павильоне с применением низкорослых актёров, манекенов и кукол. И что никто из так называемых "астронавтов" вообще никуда не летал и даже не заходил в съёмочный павильон, где создавались пейзажи Луны.

Всё ближе тот момент, когда всё человечество своими глазами увидит, что никаких американцев на Луне никогда не было . Недолго осталось ждать реальных фотографий, которые покажут нам, что именно валяется на месте так называемой "высадки на Луну". Может, какая-то автоматическая станция типа "Сервейера"? Или искореженный от падения разгонный блок ракеты-носителя? Или просто макет, в общих чертах похожий на посадочную ступень "Аполлона"? А может, в указанном участке "прилунения" вообще ничего нет?



Всех "лунопроходцев" (7 экипажей по 3 человека) признают проходимцами. Сначала осторожно, выборочно, а потом всех пассажиров "Аполлонов", а это 21 человек, признают просто голливудскими актерами, у которых за плечами был опыт лётчиков-испытателей и ничего более.



С учётом "Аполлона-10", который якобы просто облетел вокруг Луны, в этот список добавятся ещё 3 человек.

К этому моменту уже будет собран обширный материал, что, например, Армстронг не только не летал на "Аполлоне-11" на Луну в июле 1969 года, но и не принимал участия в полете "Джемини-8", потому что самого полёта не было.



Как в случае с "Аполлоном-11", для "всего человечества" был показан только старт космического корабля "Джемини-8" в марте 1966 года. Выхода на комическую орбиту не было, как не было первой в мире стыковки двух космических кораблей: "Джемини-8" и беспилотной ракеты "Аджена".

В истории космонавтики приоритет останется за стыковкой двух пилотируемых кораблей, «Союз-4» и «Союз-5», в январе 1969 года. Якобы первая в мире стыковка с переходом экипажа через стыковочный узел во время полета «Аполлон-9» тоже будет признана мифом.

Вслед за "Аполлонами" будет разоблачена афера с космическими кораблями "Джемини". Не было ни 14-суточного полета "Джемини-7", не было выхода в открытый космос из "Джемини-4".

Весь выход в открытый космос был отснят в павильоне, где неподвижно висящий на тросах актер изображал Эда Уайта, а вокруг него в двух плоскостях вращали киноэкран, на который проецировался вид Земли с облаками.



Об этом подробно я написал в 8-ми статьях. Вот первая из этих статей: Как в павильоне был снят выход в открытый космос, или разгадка "Джемини-4". Часть 1.

А это – итоговая статья, где показана схема подвески актера и расположение киноэкрана – "Разгадка "Джемини" уже близка". По этой схеме американские астронавты несколько раз выходили в "открытый космос", не покидая стен павильона.

Таким способом, вращающейся комнатой и прикрепленной к полу камерой, и сейчас снимают похожие кинотрюки.

Зак Кинг снимает трюк во вращающейся комнате.

Космические корабли "Джемини" осуществляли лишь суборбитальные полёты – подъем за линию начала космоса (линия Кармана, 100 км) и дальнейшее падение в океан.

Но это разоблачение будет потом. Первой ласточкой будет публикация реальных лунных снимков в хорошем разрешении, сделанных с близкого расстояния, у "мест посадки Аполлонов". А раз "Аполлоны" на Луну не летали, то не существует 382 кг лунных пород и реголита.



Завяжется научная дискуссия в журналах на тему того, что же исследовали учёные в последние 50 лет под видом американского лунного грунта.

Вдруг все очнутся и скажут: "Посмотрите на эти кадры! Ведь это же, действительно, обычные куклы!" Вот статья о том, что самые знаменитые проезды электромобиля-ровера по Луне сняты с использованием маленьких кукол.

И здесь – тоже куклы:

Это якобы миссия "Аполлон-16"

Эффект, который произведут реальные фотографии, будет сильнее, чем от 300 атомных бомб, сброшенных на США.



В случае атомной бомбардировки, города можно будет восстановить, как были восстановлены мирные города Хиросима и Нагасаки, на которые США сбросили атомные бомбы в августе 1945 года. Но восстановить престиж США, как супердержавы, после разоблачения лунной аферы уже не получится.

Якобы документальные фильмы о полетах на Луну будут признаны кинофантастикой.

Выяснится, что те, кто в нашей стране с пеной у рта доказывал реальность полётов на Луну полвека назад (всякие там сурдины и, возможно, первушины), были всего лишь агентами на службе США.



И что для прикрытия лунной аферы Госдеп и Конгресс США выделяли миллиарды долларов, чтобы во всех странах создать разветвлённую сеть своих агентов влияния.

И даже по Первому каналу российского ТВ будет объявлено, что высадка на Луну в 1969 году была мистификацией. Но это произойдёт только после того, как на 1-м канале полностью сменится руководство и когда наше телевидение выйдет из-под управления рейтингового агентства из Нью-Йорка TNS (Taylor Nelson Sofres) .



Пока что 1-й канал является антироссийским и ни за что не пропустит материал, в котором кто-то может усомниться в приоритете американцев в освоении Луны. А если и расскажет о лунном заговоре, то только в уничижительном насмешливом тоне.

Будет попытка отфильтровать из библиотек лживую информацию о космических достижениях США, но она так искусно вплетена в реальные события, что хирургически отсечь её не получится.

Правда, со временем будут появляться новые статьи, написанные с учётом открывшихся обстоятельствах, и они постепенно, через несколько лет, вытеснят собой недостоверные источники.

Как снежный ком покатится одно разоблачение за другим. Журналисты многих стран, увидев, что можно пинать распластанного льва, тут же припомнят и другие фальсификации, которым не давали хода – это не только падение башен-близнецов, но и всевозможные провокации, коих за последние 100 лет в истории США накопилось огромное количество.

Но это – оптимистичный прогноз. На самом деле будет иначе. Достоверной информации не будут давать хода, ведь всеми основными средствами массовой информации в мире (как говорят историки), по-прежнему управляют 6 семей.



И они будут блокировать неудобную для них информацию, как блокируют сейчас безо всякого обоснования канал "Царьград" или RT (Russia Today) на You-Tube или год назад сообщения Дональда Трампа в Твиттере.

Нам не трудно предугадать реакцию средств массовой информации США на разоблачение аферы века. Американские СМИ и поющие с ними в унисон СМИ европейских стран будут сопротивляться до последнего, и все возражения будут называть клеветой на "самый демократический режим в мире".



И даже когда ни у кого не останется ни малейшего сомнения, что весь полет на Луну был голливудской постановкой, США будут обвинять СССР и твердить, что именно СССР виноват в том, что им пришлось немного преувеличить космические успехи США.



И если бы не космическая гонка, начатая Советским Союзом, они непременно через пару-тройку лет осуществили этот полёт по-настоящему, поскольку и ракеты-носители были готовы, и лунные скафандры были пошиты.



И только для того, чтобы подстраховаться на всякий случай, сделали досъёмку в павильоне.

А так – летали, кружили вокруг Луны, только не садились.

И, самое главное, будут добавлять средства массовой информации – астронавты были настоящими героями, лётчиками-испытателями с замечательной биографией.

Вехи космической гонки:

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С вами был кинооператор Л.Коновалов. До новых встреч!



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