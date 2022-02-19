Что произойдёт, когда США признаются, что никогда не были на Луне?
Всё ближе тот момент, когда всё человечество своими глазами увидит, что никаких американцев на Луне никогда не было. Недолго осталось ждать реальных фотографий, которые покажут нам, что именно валяется на месте так называемой "высадки на Луну".
Может, какая-то автоматическая станция типа "Сервейера"? Или искореженный от падения разгонный блок ракеты-носителя? Или просто макет, в общих чертах похожий на посадочную ступень "Аполлона"? А может, в указанном участке "прилунения" вообще ничего нет?
Интрига будет потрясающей! Думаю, что всё выяснится до 2027 года.
С тех пор, как появился интернет, и всем стали доступны так называемые фото- и видеоматериалы "высадки на Луну", уже набралось огромное количество убедительных доказательств, что всё действие было отснято в павильоне с применением низкорослых актёров, манекенов и кукол.
И что никто из так называемых "астронавтов" вообще никуда не летал и даже не заходил в съёмочный павильон, где создавались пейзажи Луны.
Раскрытие лунной аферы приведёт к тому, что придётся переписывать всю историю космонавтики.
Можно, предположить, что сначала из музеев вывезут на свалку муляжи лунных модулей, поскольку лунные модули модули на самом деле не были "доведены до ума" и никогда не летали – вместо них на съёмках использовался бутафорский реквизит из арсенала киностудии.
Всех "лунопроходцев" (7 экипажей по 3 человека) признают проходимцами. Сначала осторожно, выборочно, а потом всех пассажиров "Аполлонов", а это 21 человек, признают просто голливудскими актерами, у которых за плечами был опыт лётчиков-испытателей и ничего более.
С учётом "Аполлона-10", который якобы просто облетел вокруг Луны, в этот список добавятся ещё 3 человек.
К этому моменту уже будет собран обширный материал, что, например, Армстронг не только не летал на "Аполлоне-11" на Луну в июле 1969 года, но и не принимал участия в полете "Джемини-8", потому что самого полёта не было.
Как в случае с "Аполлоном-11", для "всего человечества" был показан только старт космического корабля "Джемини-8" в марте 1966 года. Выхода на комическую орбиту не было, как не было первой в мире стыковки двух космических кораблей: "Джемини-8" и беспилотной ракеты "Аджена".
В истории космонавтики приоритет останется за стыковкой двух пилотируемых кораблей, «Союз-4» и «Союз-5», в январе 1969 года. Якобы первая в мире стыковка с переходом экипажа через стыковочный узел во время полета «Аполлон-9» тоже будет признана мифом.
Вслед за "Аполлонами" будет разоблачена афера с космическими кораблями "Джемини". Не было ни 14-суточного полета "Джемини-7", не было выхода в открытый космос из "Джемини-4".
Весь выход в открытый космос был отснят в павильоне, где неподвижно висящий на тросах актер изображал Эда Уайта, а вокруг него в двух плоскостях вращали киноэкран, на который проецировался вид Земли с облаками.
Об этом подробно я написал в 8-ми статьях. Вот первая из этих статей: Как в павильоне был снят выход в открытый космос, или разгадка "Джемини-4". Часть 1.
А это – итоговая статья, где показана схема подвески актера и расположение киноэкрана – "Разгадка "Джемини" уже близка". По этой схеме американские астронавты несколько раз выходили в "открытый космос", не покидая стен павильона.
Таким способом, вращающейся комнатой и прикрепленной к полу камерой, и сейчас снимают похожие кинотрюки.
Космические корабли "Джемини" осуществляли лишь суборбитальные полёты – подъем за линию начала космоса (линия Кармана, 100 км) и дальнейшее падение в океан.
Но это разоблачение будет потом. Первой ласточкой будет публикация реальных лунных снимков в хорошем разрешении, сделанных с близкого расстояния, у "мест посадки Аполлонов". А раз "Аполлоны" на Луну не летали, то не существует 382 кг лунных пород и реголита.
Завяжется научная дискуссия в журналах на тему того, что же исследовали учёные в последние 50 лет под видом американского лунного грунта.
Вдруг все очнутся и скажут: "Посмотрите на эти кадры! Ведь это же, действительно, обычные куклы!" Вот статья о том, что самые знаменитые проезды электромобиля-ровера по Луне сняты с использованием маленьких кукол.
И здесь – тоже куклы:
Эффект, который произведут реальные фотографии, будет сильнее, чем от 300 атомных бомб, сброшенных на США.
В случае атомной бомбардировки, города можно будет восстановить, как были восстановлены мирные города Хиросима и Нагасаки, на которые США сбросили атомные бомбы в августе 1945 года. Но восстановить престиж США, как супердержавы, после разоблачения лунной аферы уже не получится.
Якобы документальные фильмы о полетах на Луну будут признаны кинофантастикой.
Выяснится, что те, кто в нашей стране с пеной у рта доказывал реальность полётов на Луну полвека назад (всякие там сурдины и, возможно, первушины), были всего лишь агентами на службе США.
И что для прикрытия лунной аферы Госдеп и Конгресс США выделяли миллиарды долларов, чтобы во всех странах создать разветвлённую сеть своих агентов влияния.
И даже по Первому каналу российского ТВ будет объявлено, что высадка на Луну в 1969 году была мистификацией. Но это произойдёт только после того, как на 1-м канале полностью сменится руководство и когда наше телевидение выйдет из-под управления рейтингового агентства из Нью-Йорка TNS (Taylor Nelson Sofres) .
Пока что 1-й канал является антироссийским и ни за что не пропустит материал, в котором кто-то может усомниться в приоритете американцев в освоении Луны. А если и расскажет о лунном заговоре, то только в уничижительном насмешливом тоне.
Будет попытка отфильтровать из библиотек лживую информацию о космических достижениях США, но она так искусно вплетена в реальные события, что хирургически отсечь её не получится.
Правда, со временем будут появляться новые статьи, написанные с учётом открывшихся обстоятельствах, и они постепенно, через несколько лет, вытеснят собой недостоверные источники.
Как снежный ком покатится одно разоблачение за другим. Журналисты многих стран, увидев, что можно пинать распластанного льва, тут же припомнят и другие фальсификации, которым не давали хода – это не только падение башен-близнецов, но и всевозможные провокации, коих за последние 100 лет в истории США накопилось огромное количество.
Но это – оптимистичный прогноз. На самом деле будет иначе. Достоверной информации не будут давать хода, ведь всеми основными средствами массовой информации в мире (как говорят историки), по-прежнему управляют 6 семей.
И они будут блокировать неудобную для них информацию, как блокируют сейчас безо всякого обоснования канал "Царьград" или RT (Russia Today) на You-Tube или год назад сообщения Дональда Трампа в Твиттере.
Нам не трудно предугадать реакцию средств массовой информации США на разоблачение аферы века. Американские СМИ и поющие с ними в унисон СМИ европейских стран будут сопротивляться до последнего, и все возражения будут называть клеветой на "самый демократический режим в мире".
И даже когда ни у кого не останется ни малейшего сомнения, что весь полет на Луну был голливудской постановкой, США будут обвинять СССР и твердить, что именно СССР виноват в том, что им пришлось немного преувеличить космические успехи США.
И если бы не космическая гонка, начатая Советским Союзом, они непременно через пару-тройку лет осуществили этот полёт по-настоящему, поскольку и ракеты-носители были готовы, и лунные скафандры были пошиты.
И только для того, чтобы подстраховаться на всякий случай, сделали досъёмку в павильоне.
А так – летали, кружили вокруг Луны, только не садились.
И, самое главное, будут добавлять средства массовой информации – астронавты были настоящими героями, лётчиками-испытателями с замечательной биографией.
Вехи космической гонки:
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С вами был кинооператор Л.Коновалов. До новых встреч!
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Источник.
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