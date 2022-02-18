Из-за роста затрат на производство продуктовые компании вынуждены уменьшать размер упаковки, чтобы сохранить прежние цены на товар и не отпугнуть покупателей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

В среднем объём сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продаётся в банках по 0,43 л. Так, ранее шоколад «Россия» от компании Nestle весил 85 г, теперь же его начали поставлять в упаковке по 82 г. Также снизился и объём растворимого кофе — с 95 до 85 г. В свою очередь, «Макфа» стала продавать макаронные изделия весом 400 г вместо 450, питьевые йогурты «Активиа» от Danone стали меньше на десять граммов — 260 против 270 ранее. У некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 до 112 г, сливочного масла — с 180 до 150 г, сметаны — с 315 до 300 г.

В сети магазинов «Верный» заявили, что уменьшение размеров упаковок позволяет оставлять конечную цену для покупателя на прежнем уровне, при этом падения спроса зафиксировано не было. По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, даже минимальное снижение веса продукции при больших масштабах может помочь оптимизировать издержки.

В «Ленте» заявили, что не фиксируют случаев сокращения объёма продуктов в последнее время. В X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), «Магните» и «Ашане» ситуацию комментировать не стали.

По материалам «Ъ», РИА Новости