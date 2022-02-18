Лучший ТАНКОВЫЙ АС Великой Отечественной Войны – Дмитрий Лавриненко. Военные Истории
Краткая история одного из лучших советских танковых асов за всю историю Второй Мировой Войны. Дмитрий Лавриненко провоевал на фронте всего лишь два месяца, принял участие в 28 танковых боях и подбил при этом 52 вражеские машины. Это достижение делает его самым результативным советским танковым асом в Красной Армии…
0:01 Вступление. Лучший Танковый Ас Великой Отечественной Войны
0:26 Дмитрий Лавриненко. Ранние годы, вступление в армию
0:49 Танковое Училище
1:24 Начало Великой Отечественной, Танк БТ-7
1:48 Танковая бригада Катукова, Танк Т-34
2:00 Первые победы в танковых боях
3:13 Советские и немецкие потери танков за 6 октября 1941 года
3:43 Боевая жизнь Лавриненко
4:58 Сметливость и расчетливость командира танка
6:10 Бои за деревню Гусенево
7:27 Гибель Дмитрия Лавриненко
8:29 Воспоминания сослуживцев
8:57 Утешительное письмо матери Лавриненко от комбрига Катукова
10:03 Представление к званию Героя Советского Союза
11:29 Почему звезду не дали…
11:24 Последние письма Лавриненко домой
Автор текста – Максим Кузнецов
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