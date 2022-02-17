Древний инструмент для здоровья – тренажер правило
В здоровом теле – здоровый дух.
«Правило» – работа с духом через тело.
Как укрепляли здоровье наши предки?
Как готовили наших лучших воинов?
Серый Волк и Олеся Лоза
0:16 Знакомство с Серым Волком.
1:50 Что такое «правило»?
3:15 История «правила» и Сергий Радонежский.
5:23 Классический подход к правке.
6:58 Почему Серый Волк?
8:50 Истоки из Сергиева Посада.О победе Пересвета над Челубеем.
10:25 «Поставить голову на кол» – про Бабу Ягу.
11:49 Демонстрация «шапки Глиссона», ответы на вопросы.
14:54 Секреты долгожителей.
16:27 Что дает «правило»?
21:35 Рекомендации литературы от Серого Волка.
Назовите кодовое слово “Славрадио” и получите специальную скидку от Серого Волка на приобретение Шапки Глиссона, тренажера “Правило” или занятий на тренажере в Центре здоровья “Серый волк” в Москве
Автор спортивно-восстановительных методик Жердев Кирилл Вадимович.
+7 (932) 603-00-99
Адрес центра: Москва, Павелецкая площадь 1А строение 1
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