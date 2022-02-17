Как утверждает Росстат, такими темпами население не сокращалось даже в лихие девяностые. На сегодня в стране проживает менее 145,5 млн человек, что для огромной территории России явно недостаточно.

Демографический каток безжалостно прокатился по Центральной России. Больше всего народу недосчитались Рязанская, Новгородская, Тульская области, где умерло больше 2% населения, на каждые 50 человек пришлось по одной смерти. На второе место по уровню естественной убыли вышли Владимирская, Смоленская, Тверская, Тамбовская, Псковская области (по сравнению с 2019 годом естественная убыль населения в этих регионах удвоилась и достигла 1,4-1,5% в год).

Демографическая ситуация, по прогнозу Минэкономразвития РФ, изложенному в «Сценарных условиях, основных параметров социально-экономического развития России», в ближайшие годы будет только ухудшаться.

К 2024 году население страны сократится еще на 1,7 миллиона человек, что равно населению Архангельской и Костромской областей, вместе взятых. Причем, как указывает Минэкономразвития, все цифры получаются с учетом государственных мер поддержки, которые должны, казалось бы, стимулировать рождаемость. Выходит, что без мер поддержки смертность в России была бы еще выше?

Уже сегодня Россия вымирает со скоростью 45 человек в час. Если учесть, что обычно в среднем сельском населенном пункте в стране проживает 245 человек, то примерно каждые 5-6 часов в России исчезает одно село или деревня.

Одна из причин ускорившейся убыли населения связана с перегрузкой нашей системы здравоохранения, которая бросила все силы на борьбу с ковидом. Из-за ковидных угроз многие семьи отложили появление детей. Общее число рождений в 2021 году снизилось на 2,3% и составило 1,4 млн человек – минимум с 2002 года.

Главной причиной возрастающей смертности в России эксперты называют все же не ковид, а недофинансирование здравоохранения. В странах, где, благодаря, в том числе, усилиям медицины, продолжительность жизни уже пересекла рубеж 80 лет, на систему здравоохранения (если учитывать только расходы государства) направляют не менее 6-7% ВВП. А у нас (с учетом финансовых вливаний) на медицину приходится всего лишь 4% ВВП.

Но даже если выделять на медицину больше денег, то демографическая ситуация вряд ли улучшится. Дело в том, что наше здравоохранение живет в основном за счет средств ОМС, и низкий уровень зарплат не позволяет обеспечить достойную медицинскую помощь за счет страховых платежей. Недостающие средства можно было бы получить, подняв размер страхового взноса с нынешних 5,1 до 7-8 и более процентов, но это при нынешней ключевой ставке Центробанка остановит всякий экономический рост.

Экономист Евгений Гонмахер предлагает вообще отказаться от ОМС и перейти напрямую к бюджетной модели организации медицинской помощи, как в Испании, Италии, Великобритании, Дании, Ирландии, где в роли единственного страховщика выступает государство.

Пока экономисты и чиновники решают, какой системе финансирования здравоохранения отдать предпочтение, территории Центральной России стремительно пустеют. За последние 20 лет население Псковской, Архангельской, Кировской, Тамбовской, Тверской областей сократилось более, чем на пятую часть, чуть меньше жителей потеряла Нижегородская область. Одними из самых депрессивных регионов демографы называют Поволжье (Саратовскую и Волгоградскую области).

Стремительно пустеют территории Магаданской области, Коми, Курганской и Мурманской областей. Население стремится осесть в крупных городах. По данным Росстата, уже сегодня в 16 городах-миллионниках проживает четверть населения страны (около 35 млн человек). Немало народу все еще остается и в малых городах (а их в России 70%). Содержать небольшие поселения становится все накладнее. Чем меньше жителей, тем больше затраты бюджета на содержание инфраструктуры и социальной сферы. Это и волнует чиновников, привыкших во всем искать повод для оптимизации.

Одна из 42 инициатив, направленных на социально-экономическое развитие страны на ближнюю перспективу – «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» – предполагает создание не менее 40 крупных агломераций, а также развитие опорных населенных пунктов сельских территорий, вокруг которых должны быть сконцентрированы центры развития. Единый институт пространственного планирования будет «формировать единую градостроительную и транспортную политику в городских агломерациях, синхронизировать государственное финансирование мероприятий на сельских территориях, развивать инфраструктуру, а также прорабатывать нормативную базу для опережающего развития городских агломераций и малонаселенных территорий».

Сторонники развития агломераций стараются доказать преимущество такой модели развития.

Если население неперспективных территорий привлечь в крупные промышленные центры, рассуждают они, то можно будет сэкономить немалые деньги, и к 2024 году привести в соответствие с нормативами 85% дорог в 105 агломерациях (к началу нынешнего года таких дорог было около 72%). Такая политика в ближайшее время должна будет привлечь в агломерации из малых городов дополнительно более 5 млн человек.

По проектам и планам, утвержденным правительством РФ, к 2030 году в агломерациях должно вдвое вырасти качество городской среды. Оно определяется в госпрограммах по таким показателям, как безопасность, комфорт, экологичность, разнообразие, современность, эффективность управления.

Если все пойдет, как задумано, то в стране, поделенной на 40 крупных территориальных объединений с населением более 60 млн человек, будут созданы условия для ускоренного экономического развития. А более 15 агломераций с населением более 35 млн человек будут иметь темпы экономического роста выше среднероссийского. На основании этих прогнозов укрупнение территорий провозглашено одним из ключевых приоритетов Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года.

Ярый сторонник укрупнения территорий вице-премьер Марат Хуснуллин, не раз подчеркивал, что развитие агломераций – это мировой тренд, мимо которого Россия пройти не сможет, что упор нужно будет сделать на точки, которые дадут самый большой прирост экономике – основу для повышения уровня жизни. А если народ заживет хорошо, то и рождаемость повысится. Главная задача при этом, как говорил вице-премьер, сделать единую среду качества жизни независимо от административных границ. Так что, по словам вице-премьера, альтернативы мегапроектам с агломерациями в нынешних условиях нет.

У парламентариев и ученых, изучающих особенности жизни в мегаполисах, возникает одно существенное опасение: не превратят ли единые стандарты и унификация исконно русские города в человейники, описанные писателями-фантастами еще в прошлом веке?

Как свидетельствует мировой опыт, города с миллионным населением не способствуют росту рождаемости. Отток населения в зоны «повышенного комфорта» еще больше ускорит обезлюдивание малых городов, что никак недопустимо в стране, где около 70% населения сосредоточено в европейской части.

Несколько лет назад, когда Стратегия пространственного развития России только разрабатывалась, идеи укрупнения территорий подвергались острой критике парламентариев. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при обсуждении документа говорила, что роль малых городов не следует оценивать исключительно с позиции экономической эффективности, ибо «они носители нашей самобытности, нашей национальной культуры, традиций и обычаев русского, других народов России, свидетели и участники многовековой истории».

Поддержать развитие малых городов, по ее словам, могли бы наукограды, индустриальные парки, инновационные центры, территории опережающего развития и институты развития, если их деятельность тесно привязать к нуждам малых городов.

Правильнее было бы создавать инфраструктуру на местах, больше средств выделять на бюджетное выравнивание регионов и муниципалитетов, поменьше назначать губернаторов-варягов, не знающих доверенные им регионы. А предложения по перекраиванию национальных республик не только вредны, но еще и опасны.

В то же время сегодня от идеи городских агломераций никто не отказывается: утверждены программы, выделены деньги. Но агломерации, как считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева, должны образовываться там, где для этого созрели условия и где это действительно необходимо. Одновременно с агломерациями должны развиваться и малые города «с учетом особенностей нашей страны», как сказано в президентском указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», с появлением которого улучшение условий жизни людей в малых городах, исторических поселениях обрело статус стратегического приоритета.

В любом случае с созданием агломераций не стоит спешить.

По прогнозам Минтруда, следующее за нынешними 20-летними молодыми людьми поколение будет более многочисленным. В ближайшие 10 лет доля возрастной группы от 15 до 29 лет в общей структуре населения будет расти.

Если в 2020 году она составляла 14,3%, или 22,6 млн человек, то, по прогнозам, в 2030 году она увеличится до 17,1%-25,4 млн человек.

Для решения демографический проблемы стране необходим устойчивый и интенсивный естественный прирост населения на ближайшие десятилетия. За счет мигрантов эту проблему не решить. Поднимать заброшенную глубинку за гроши азиаты не поедут.

Чтобы привлечь людей в деревню, нужно открывать сельхозпредприятия, тянуть электричество, воду, газ, строить дороги. Села начнут оживать, если условия жизни в них будут приближены к городским.

Выбраться из демографической ямы мы могли бы, позаимствовав положительный опыт США. Сделав семью примером для подражания и дав возможность многодетным строить жизнь в лучших, комфортных условиях, американцы получили демографический взрыв. В результате Бэби-бума, случившегося в США с 1946 по 1964 год, родилось более 78,3 миллиона детей.

Некоторые политики давно предлагают и нам принять общенациональную программу массового переселения жителей мегаполисов в собственные загородные дома со всеми удобствами, создав в таких поселениях все условия для многодетных семей.

Поддержка сельских поселений предусмотрена в госпрограмме «Комплексного развития сельских территорий» (в федеральном бюджете на эти цели заложен 1 трлн рублей, общий объём финансирования госпрограммы до 2025 года – около 2,3 трлн рублей). В другой государственной программе предусмотрено активное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса. Чтобы ускорить реализацию этих двух основополагающих документов, нужно активнее привлекать инвестиции на село, помочь людям самоорганизоваться, создавать свои аграрные предприятия, установить справедливые закупочные цены, наладить кооперативные связи между производителем и производством.

В Японии, например, при возрождении умирающих деревень упор делается на креативную экономику: выращивание экологически чистых продуктов, создание ремесленных мастерских, ориентированных на туристов и экспорт. Японским опытом заинтересовались Ульяновская область, Якутия, Владивосток и другие регионы и нашли поддержку в Министерстве экономического развития.

Путей возрождения деревни может быть множество. Главное, чтобы в этом были заинтересованы и государство, и граждане. Чтобы гражданам захотелось жить, рожать детей и преобразовывать свою страну. Только тогда народонаселение начнет увеличиваться.





