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1936-1985. 10 фотографий

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1936. «Негры юга Кавказа работают на полях примерно так же, как и негры нашего Юга. На снимке трое из подрастающего поколения колонии негров в колхозе, в Очамчырском районе Абхазской АССР. Этих молодых людей зовут Абаш Нуца, Шамиль Чанба и Циба Чанба».
1936. «Негры юга Кавказа работают на полях примерно так же, как и негры нашего Юга. На снимке трое из подрастающего поколения колонии негров в колхозе, в Очамчырском районе Абхазской АССР. Этих молодых людей зовут Абаш Нуца, Шамиль Чанба и Циба Чанба».

1939. Английский писатель и политический философ Г. Дж. Уэллс слушает Шарлотту Холдейн, жену профессора Дж. Б. С. Холдейна, во время вечеринки в советском посольстве в Кенсингтонском дворцовом саду, Лондон
1939. Английский писатель и философ Г. Дж. Уэллс слушает Шарлотту Холдейн, жену профессора Дж. Б. С. Холдейна, во время вечеринки в советском посольстве в Кенсингтонском дворцовом саду, Лондон

1943. Итальянские солдаты во время отступления из Советского Союза. 2-ая альпийская дивизия «Тридентин» 6-го альпийского полка батальона «Верона»
1943. Итальянские солдаты во время отступления из Советского Союза. 2-ая альпийская дивизия «Тридентин» 6-го альпийского полка батальона «Верона»

1954. Григорий Климов, бывший майор русской армии, бежавший на Запад в 1947 году, заявил журналистам на пресс-конференции 12 июля, что «коммунистическая идея умерла в Советской России»
1954. Григорий Климов, бывший младший лейтенант советской армии, бежавший на Запад в 1947 году, заявил журналистам на пресс-конференции 12 июля, что «коммунистическая идея умерла в Советской России»

1955. Н.А. Булганин приветствует канцлера Германии Конрада Аденауэра в аэропорту Внуково
1955. Н.А. Булганин приветствует канцлера Германии Конрада Аденауэра в аэропорту Внуково

1960. Николай Николаевич Семёнов, академик АН СССР и Феликс Блох, профессор физики Стэнфордского университета, после получения почетных степеней в Оксфордском университете, 21 июля
1960. Николай Николаевич Семёнов, академик АН СССР и Феликс Блох, профессор физики Стэнфордского университета, после получения почетных степеней в Оксфордском университете, 21 июля

1968. Куча мала перед чешскими воротами, когда судья останавливает игру во время хоккейного матча между СССР и Чехословакией на зимних олимпийских играх в Гренобле. Чешская команда разгромила действующих олимпийских чемпионов со счетом 5:4. 15 февраля
1968. Куча мала перед чешскими воротами, когда судья останавливает игру во время хоккейного матча между СССР и Чехословакией на зимних олимпийских играх в Гренобле. Чешская команда разгромила действующих олимпийских чемпионов со счетом 5:4. 15 февраля

1973. Генеральный секретарь Коммунистической партии СССР Леонид И. Брежнев произносит тост за президента Ричарда Никсона после подписания 26 мая Пакта об ограничении стратегических вооружений между США и СССР
1973. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев произносит тост за президента Ричарда Никсона после подписания Пакта об ограничении стратегических вооружений между США и СССР. 26 мая

1979. Советские модели, одетые в образцы советской моды, во время Национальной выставки СССР в выставочном центре Earls Court в Лондоне, 22 мая
1979. Советские модели, одетые в образцы советской моды, во время Национальной выставки СССР в выставочном центре Earls Court в Лондоне, 22 мая

1985. Виталий Сергеевич Юрченко, начальник 5-го отдела Управления «К». Первого главного управления КГБ СССР, бежавший в Соединенные Штаты, а затем вернувшийся в Советский Союз, выступает на пресс-конфере
1985. Виталий Сергеевич Юрченко, начальник 5-го отдела Управления «К» (внешняя контрразведка) Первого главного управления КГБ СССР, бежавший в Соединенные Штаты, а затем вернувшийся в Советский Союз, выступает на пресс-конференции в советском посольстве в Вашингтоне
Источник: https://humus.livejournal.com/8258534.html
Метки: Англия, история, Россия, США, фото
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