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Забастовка в теории и практике. М. В. Попов. Университет рабочих корреспондентов. 03.02.2022.

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В Университете рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии 3 февраля 2022 года лекцию на тему «Забастовка в теории и практике» прочитал доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии Михаил Васильевич Попов.
Все занятия учебного года 2021–2022: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO623SBx_ekBvAekto-Fkom1
#УниверситетРабочихКорреспондентов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8ISG7ELXRqA
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