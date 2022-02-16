Итоги Недели 16.02.2022

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, и ведущий – Никита Ляховецкий говорят о признании ДНР и ЛНР, болезнь Жириновского и вакцинацию, заявление Москвича, против Найки, и ситуация с бездомными собаками в России.

Здравствуйте, Анатолий Александрович. Начинать мы будем с думских новостей. Сегодня Государственная Дума выступила с инициативой, у неё было два варианта, два законопроекта. Проект внесённый фракцией Единой России и проект внесённый фракцией КПРФ. Оба проекта на тему признание Российской Федерацией Донецка и Луганска, то есть ДНР и ЛНР как независимые государства. До этого Российская Федерация эти территории как государство не признавала. Чем различаются два законопроекта? Законопроект КПРФ более жёсткий, предлагает сразу обратиться к президенту. Законопроект Единой России считается более мягким и призывал к обращению сначала, собственно, к МИДу за консультациями и уже потом после консультаций с Министерством иностранных дел, к обращению к президенту. Собственно было рейтинговое голосование и победил вариант КПРФ, что удивительно, о прямом обращении к президенту с обращением о признании ДНР и ЛНР как независимых государств. К чему этот проект приводит? Какой будет реакция президента? И главное как голосовали вы, Анатолий Александрович?

Я голосовал за первый вариант, с прямым обращением к президенту. Просто потому, что совершенно понятно, что президент в любом случае запросит консультацию Министерства иностранных дел и следовательно хоть событие в обоих случаях будет одним и тем же, но позицию самой Думы надо выразить чётко и ясно. Должен заметить, что я сам в целом противник немедленного признания Донецкой и Луганской Народных Республик, просто потому, что меня интересует не только Донецк и Луганск. Меня интересует вся Россия, включая ещё и мою родную Одессу и Киев и даже Львов. Где хотя и изрядно замороченные люди, но в основе, так сказать, они такие же русские. Более того, на самом деле, там сейчас просто опасно говорить, что ты русский, но тем не менее, даже сейчас находятся люди не скрывающие этого…