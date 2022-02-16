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Радио Аврора 16.02.2022

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Итоги Недели 16.02.2022

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, и ведущий – Никита Ляховецкий говорят о признании ДНР и ЛНР, болезнь Жириновского и вакцинацию, заявление Москвича, против Найки, и ситуация с бездомными собаками в России.

Здравствуйте, Анатолий Александрович. Начинать мы будем с думских новостей. Сегодня Государственная Дума выступила с инициативой, у неё было два варианта, два законопроекта. Проект внесённый фракцией Единой России и проект внесённый фракцией КПРФ. Оба проекта на тему признание Российской Федерацией Донецка и Луганска, то есть ДНР и ЛНР как независимые государства. До этого Российская Федерация эти территории как государство не признавала. Чем различаются два законопроекта? Законопроект КПРФ более жёсткий, предлагает сразу обратиться к президенту. Законопроект Единой России считается более мягким и призывал к обращению сначала, собственно, к МИДу за консультациями и уже потом после консультаций с Министерством иностранных дел, к обращению к президенту. Собственно было рейтинговое голосование и победил вариант КПРФ, что удивительно, о прямом обращении к президенту с обращением о признании ДНР и ЛНР как независимых государств. К чему этот проект приводит? Какой будет реакция президента? И главное как голосовали вы, Анатолий Александрович?

Я голосовал за первый вариант, с прямым обращением к президенту. Просто потому, что совершенно понятно, что президент в любом случае запросит консультацию Министерства иностранных дел и следовательно хоть событие в обоих случаях будет одним и тем же, но позицию самой Думы надо выразить чётко и ясно. Должен заметить, что я сам в целом противник немедленного признания Донецкой и Луганской Народных Республик, просто потому, что меня интересует не только Донецк и Луганск. Меня интересует вся Россия, включая ещё и мою родную Одессу и Киев и даже Львов. Где хотя и изрядно замороченные люди, но в основе, так сказать, они такие же русские. Более того, на самом деле, там сейчас просто опасно говорить, что ты русский, но тем не менее, даже сейчас находятся люди не скрывающие этого…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-16-02-2022/
Метки: аврора, ДНР, коронавирус, лнр, последние выпуски
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