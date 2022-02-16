Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Новая соцсеть, куда не пустят родителей. Какие опасности скрыты внутри?

76 0

Цифровые образовательные платформы – кто их продвигает и зачем они нужны?
Цифровое обучение. Кто навязывает платформу “Сферум”, делая её обязательной? Что там происходит? В безопасности ли данные несовершеннолетних пользователей? Зачем проводят Тик-Ток уроки? Автор проекта “на распутье.ру” Андрей Афанасьев провёл расследование новой социальной платформы.

Книга А. Афанасьева https://den-magazin.ru/utm/608
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/613
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/614
Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/

“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra

#ЗавтрашнийДень #НашеЗавтра #образование #цифровоеобразовние #цифровизация #сферум #тикток #TikTok #школа #искусственныйинтеллект #ИИ #АндрейАфанасьев
#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6FAFd9BZSpQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Техноуклады и место России в глобальном Мире
Мировой жандарм Facebook
Новости Украины и Новороссии 30 декабря 2017
Новости Украины и Новороссии 25 января 2016
Новости Украины и Новороссии 16 мая 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru