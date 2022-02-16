Новая соцсеть, куда не пустят родителей. Какие опасности скрыты внутри?
Цифровые образовательные платформы – кто их продвигает и зачем они нужны?
Цифровое обучение. Кто навязывает платформу “Сферум”, делая её обязательной? Что там происходит? В безопасности ли данные несовершеннолетних пользователей? Зачем проводят Тик-Ток уроки? Автор проекта “на распутье.ру” Андрей Афанасьев провёл расследование новой социальной платформы.
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