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Госдума одобрила проект постановления о признании ДНР и ЛНР

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Госдума одобрила проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Депутаты поддержали проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, документ будет направлен главе государства «незамедлительно».

«Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал он в Telegram.

В принятом постановлении, в частности, говорится: «Государственная Дума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы».

Парламентарии напоминают, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы людей стали беженцами, власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик. 

«Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа», — подчёркивается в документе.

«Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в обращении.

Документ поддержал 351 депутат, 16 выступили против, один человек воздержался. При этом Госдума не одобрила альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

По материалам сайта ГД РФ, Telegram, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/gosduma_progolosovala_za_projekt_postanovlenija_o_priznanii_dnr_i_lnr_622.htm
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