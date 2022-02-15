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Гитлер и завещание Петра Первого/Егор Яковлев

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В интервью для радио «Аврора» Егор Яковлев рассказал о «завещании» Петра Первого; о том, почему фальшивка была извлечена из анналов истории и как использовалась в нацистской пропаганде.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #РадиоАврора #гитлер #ПетрПервый

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Купить книгу Егора Яковлева «Война на уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа»: https://digital-history.ru/knigi_egora_yakovleva/32654-voyna-na-unichtozhenie-chto-gotovil-tretiy-reykh-dly

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WiWlnMy_HCU
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