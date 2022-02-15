Гитлер и завещание Петра Первого/Егор Яковлев
В интервью для радио «Аврора» Егор Яковлев рассказал о «завещании» Петра Первого; о том, почему фальшивка была извлечена из анналов истории и как использовалась в нацистской пропаганде.
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