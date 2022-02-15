Это только начало. Как сохранить себя в меняющемся мире. Андрей Фурсов
Историк Андрей Фурсов отвечает на вопросы зрителей. От каких двух структур зависит будущее мира. Три ошибки, которые допустил Сталин. Какие из стран постсоветского пространства наиболее устойчивы к вызовам времени, какой регион планеты будет самым динамичным в 21 веке. Об этом и многом другом на канале ДеньТВ.
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Андрей Фурсов. Все записи 2022-2021 https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
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