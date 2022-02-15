Алексей Волков. 29 армия — развитие наступления
Продолжаем рассказ о действиях 29-й Армии Калининского фронта в летней Ржевско-Сычевской операции. Неудача первых дней заставила Ставку передать командование операцией Г.К. Жукову, тот в свою очередь распорядился перебросить основные силы 29-й А на участок 30-А, где наметился успех. Под угрозой окружения немца начали отход, а армия начала преследование. Историк, участник поискового отряда «Победа» Алексей Волков рассказывает о боевых действиях армии с 10 по 25 августа 1942 года.
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