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Алексей Волков. 29 армия — развитие наступления

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Продолжаем рассказ о действиях 29-й Армии Калининского фронта в летней Ржевско-Сычевской операции. Неудача первых дней заставила Ставку передать командование операцией Г.К. Жукову, тот в свою очередь распорядился перебросить основные силы 29-й А на участок 30-А, где наметился успех. Под угрозой окружения немца начали отход, а армия начала преследование. Историк, участник поискового отряда «Победа» Алексей Волков рассказывает о боевых действиях армии с 10 по 25 августа 1942 года.

Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CA9ioV8H_Fg
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