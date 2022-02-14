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Открытым Текстом 13.02.2022

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Шоу британских министров: добрый и злой полицейский

В Москве поочередно прошли переговоры российских и британских министров иностранных дел и обороны.

В британской традиции министров назначают по политическим соображениям, а профессиональными знаниями по специальности обладают постоянные заместители министров.

На переговорах в Москве с Сергеем Викторовичем Лавровым его британская коллега Элизабет Мэри Джон-Кеннетовна Трасс потребовала объяснить перемещения наших войск вблизи Украины. Лавров ответил, что на своей территории войска вправе располагаться где угодно, и добавил: вы же признаёте суверенитет Российской Федерации над Ростовской и Воронежской областями? Трасс гордо ответила, что Британия никогда не признает такой суверенитет.

Открытым текстом сообщаю: когда участвовавшая во встрече посол Британии в РФ подтвердила, что Ростов и Воронеж входят в состав РФ, Трасс даже не извинилась, а продолжила нахрапистый наезд. Ведь её задача — искать не взаимовыгодные решения, а новые поводы для ограничения взаимодействий Европейского союза, откуда Британия сбежала, с нами.

Зато другой британский министр, похоже, лучше понимает цену вопроса.

Британский министр обороны Роберт Бен Лоббан Уоллес окончил военную академию в Сэндхёрсте, за восемь лет дослужился до капитана шотландской гвардии. На переговорах с Сергеем Кужугетовичем Шойгу он обсудил поставленные РФ вопросы обеспечения европейской безопасности, Минских соглашений по Украине, а по итогам переговоров заявил, что верит в отсутствие у РФ намерения вторгнуться на Украину.

Открытым текстом уверен: Уоллес и Трасс разыгрывают применительно к гражданской войне на Украине роли доброго и злого полицейских. Но Уоллес, похоже, понимает, чем может для самой же Британии обернуться разрастание боевых действий на Украине и втягивание в них любой другой державы.

Открытым текстом предупреждаю: если террористы, восемь лет назад захватившие Киев, доведут до необходимости нашего вмешательства — любому, кто попытается и тогда их поддержать, мало не покажется. Та же Британия так утратит авторитет, что встанет вопрос об её суверенитете не только над кельтскими регионами — Уэльсом, Шотландией, севером Ирландии, — но и над вполне англосаксонскими уже второе тысячелетие подряд Манчестером и Ливерпулем.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-13-02-2022/
Метки: великобритания, МИД, открытым текстом, последние выпуски
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