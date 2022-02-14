Большой сборник советских песен о любви00:00 – Р. Бейбутов “Я встретил девушку” (1958)01:59 – А. Герман “Эхо любви” (1977)05:05 – В. Кузьмин “Моя любовь” (1988)08:10 – Е. Шаврина “Почтальон мне письма носит” (1966)11:16 – А. Иошпе и С. Рахимов “Спасибо, сердце” (1977)13:28 – И. Кобзон “А у нас во дворе”15:33 – А. Серов “Еще раз о любви” (1990)19:57 – О. Воронец “На тебе сошелся клином белый свет” (1967)23:31 – Г. Беседина и С. Тараненко “Мне нравится” (1977)26:03 – М. Бернес “Песня посвящается моя”28:47 – Бит-квартет “Секрет” “Моя любовь на 5 этаже” (1986)31:04 – Г. Великанова “Я ждала и верила”(1960)33:53 – В. Маркин “Я готов целовать песок” (1987)36:14 – А. Малинин “Любовь и разлука” (1988)41:42 – А. Пугачева “Миллион алых роз” (1982)47:18 – М. Магомаев “Будь со мной”49:06 – О. Зарубина “Ты приехал” (1986)51:57 – “Верасы” “Первое свидание” (1985)55:59 – И. Тальков “Моя любовь” (1990)1:00:05 – Р. Рымбаева “Любовь настала” (1979)1:03:43 – А. Королёв “Это любовь или просто почудилось” (1970)1:05:58 – “Здравствуй, песня” “А любовь рядом была” (1979)1:09:06 – А. Пугачева и В. Кузьмин “Две звезды” (1986)1:13:00 – Р. Бейбутов “Песня первой любви” (1958)1:16:03 – Д. Марьянович “Вулкан любви” (1967)1:18:28 – А. Фрейндлих и О. Басилашвили “Любовь готова всё прощать” (1987)1:21:35 – А. Миронов “Ну чем мы не пара” (1987)1:25:01 – Я. Йоала “Я тебя рисую” (1981)1:27:25 – М. Пахоменко “Признание” (1971)1:29:56 – “Верасы” “Любовь моя” (1982)1:33:39 – М. Кристалинская “Я тебя подожду” (1963)1:37:01 – Т. Миансарова “Кохана” (1970)1:40:22 – С. Лемешев “Скажите, девушки, подружке вашей” (1958)1:43:19 – “Песня о любви” из к/ф “Чародеи” (1982)1:45:44 – В. Легкоступова “И никто другой” (1991)1:48:53 – Г. Беседина и С. Тараненко “Не исчезай” (1977)1:51:38 – И. Отиева “Двое” (1984)1:55:18 – П. Бюль-Бюль оглы “Потому что ты любишь меня” (1979)1:57:59 – Л. Вайкуле и В. Леонтьев “Вернисаж” (1986)2:01:56 – “Верасы” “Люблю тебя” (1979)2:05:30 – М. Магомаев “Что так сердце растревожено” (1973)2:09:24 – Н. Караченцов “Я тебя никогда не забуду” (1983)2:14:05 – Я. Йоала и С. Ротару “Лаванда” (1986)2:18:32 – Ф. Киркоров “Эти глаза напротив” (1991)2:21:58 – С. Захаров “Любовь” (1974)2:26:42 – Вокальный квартет – “Береги любовь” (1968)2:29:13 – А. Миронов “Если любишь – найди” (1985)2:31:40 – В. Высоцкий “Баллада о любви” (1980)2:36:20 – М. Кристалинская “Когда разлюбишь ты” (1978)2:39:48 – Л. Лещенко “Я люблю тебя всегда” (1976)2:42:42 – Р. Караклаич “Ты, любимый, ты” (1964)2:45:23 – “Гая” “Лучше нету того цвету” (1977)2:50:26 – И. Понаровская “Навстречу крыльям любви” (1982)2:53:28 – Т. Синявская “Полюбила я парнишку” (1983)2:56:32 – К. Лазоренко “Двое” (1967)2:58:22 – В. Леонтьев “Даже, если ты уйдешь” (1982)3:02:53 – А. Серов “Любовь бесконечна для двоих” (1986)3:06:27 – А. Фрейндлих “Река любви” (1979)3:10:55 – В. Круглова “Ничего не вижу” (1966)3:13:14 – Иошпе и Рахимов “Ты без меня” (1975)3:15:42 – Л. Кострица “Первое свидание” (1962)3:18:18 – Л. Голубкина “Я обожаю” (1977)3:20:26 – Рузавина и Таюшев “Может нас любовь нашла” (1988)3:23:15 – Н. Кондратюк “Песня любви” (1965)3:27:22 – А. Вески “Кто верит и любит” (1985)3:31:12 – А. Покровский “Ласковая песня” (1983)3:33:20 – И. Отиева “Мы друг друга нашли” (1984)3:36:25 – “Оризонт” “Любовь-любовь”3:39:32 – Л. Гурченко “Что знает о любви любовь” (1988)3:43:03 – “Ялла” “Песня о любви” (1978)3:46:19 – Н. Обухова “Что это сердце сильно так бьется” (1957)3:49:03 – Е. Беляев “Моя любимая” (1977)3:51:06 – Е. Мартынов “Песня о моей любви” (1991)3:54:11 – В. Толкунова “Любовь-кольцо” (1982)3:56:29 – А. Розум “А любовь-то не кончается” (1973)3:59:02 – А-Студио “Был мой сон” (1991)4:03:01 – Е. Кибкало “О любви” (1972)4:05:51 – К. Шульженко “Ни да, ни нет” (1962)4:08:19 – Г. Белов “Девушка” (1978)4:10:43 – Л. Долина “Сама любовь” (1986)4:14:56 – Сестры Кныш и В. Карасенко “Все стало вокруг голубым и зеленым” (1987)4:17:52 – В. Толкунова “А почему ушла любовь” (1983)4:21:01 – Н. Дорда “Не встретимся” (1967)4:24:21 – Понаровская и Серебренников “Я Вас люблю” (1981)4:27:16 – Б. Закиров “Приходи, любимая” (1970)4:29:46 – Э. Хиль “Будет жить любовь на свете” (1971)4:32:18 – П. Бюль-Бюль оглы “Не ревнуй” (1969)4:36:16 – М. Пахоменко “Любовь останется” (1977)4:39:27 – Р. Ибрагимов “Когда ты влюблена” (1988)4:43:09 – “Твои глаза” из к/ф “Песни над облаками” (1976)4:45:32 – И. Кобзон “Любовь не гаснет первая” (1980)4:49:23 – Л. Сенчина “Полевые цветы” (1983)4:53:09 – Н. Пантелеева “Счастливое письмо”4:55:20 – Ф. Киркоров “Только любовь” (1986)4:57:54 – Э. Пьеха “Люби” (1981)5:01:12 – “Двадцать лет спустя” из к/ф “Берегите женщин” (1981)5:04:31 – “Где живёшь ты на свете” из к/ф “Завтрак на траве” (1979)5:08:54 – С. Ротару “Лебединая верность” (1975)5:13:32 – Грибулина и Караченцов “Ссора” (1987)5:16:52 – “Люблю” из к/ф “Адам женится на Еве” (1980)▶Подписаться на “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK