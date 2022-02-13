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Россия загудела от строек. Посмотрите сами!

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В Нижегородской области началось строительство первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла. Это уже второй значимый металлургический проект, старт которому дан за последние полтора месяца. А ведь кроме них по всей стране прямо сейчас возводятся десятки масштабных и сотни среднеразмерных, но тоже важных производств. Размах процесса, уверены, удивит даже давних зрителей нашего канала. Покажем в этом выпуске самое интересное.

Ролик «Полярный экспресс»: https://www.youtube.com/watch?v=RtNn1oB8TfA
Канал «Супер.Уралов»: https://www.youtube.com/c/СуперУралов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WJXMBrWJcYE
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