Россия загудела от строек. Посмотрите сами!
В Нижегородской области началось строительство первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла. Это уже второй значимый металлургический проект, старт которому дан за последние полтора месяца. А ведь кроме них по всей стране прямо сейчас возводятся десятки масштабных и сотни среднеразмерных, но тоже важных производств. Размах процесса, уверены, удивит даже давних зрителей нашего канала. Покажем в этом выпуске самое интересное.
Ролик «Полярный экспресс»: https://www.youtube.com/watch?v=RtNn1oB8TfA
Канал «Супер.Уралов»: https://www.youtube.com/c/СуперУралов
“Россия загудела от строек”, однако инфляция, цены растут,
безработица не снижаются, а зарплата ниже плинтуса.
Россия загудела от строЯ
Нo
Нам песня СТРOЙ пережить памагает
Это типа “Агония?”