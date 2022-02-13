РУСАДА проведет расследование в отношении персонала Камилы Валиевой. МИД не примет ответ по гарантиям безопасности. В Берлине встретились политсоветники «нормандской четверки». ЛНР и ДНР могут признать немедленно. Центробанк повысил ставку. Психиатрическую помощь после COVID-19 предложили включить в полис ОМС. Эти темы в подкасте «Слышали новость?».

Своим мнением поделился депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, разрешите уж начать со спортивной или даже правильно сказать около спортивной истерии и истории, которая разворачивается вокруг участницы российской сборной на олимпиаде фигуристкой Камилы Валиевой. Звучат заявления о её невиновности, есть намерение WADA оспаривать вину Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Возникает вопрос, почему так долго решали ситуацию с той пробой, которую ещё в декабре взяли. Вроде бы объяснили это тем, что из-за короновируса персонал не мог оперативно среагировать. В Российском олимпийском комитете утверждают, что все тесты Валиевой до и после даты отрицательные. Ну и увы, здесь тоже никуда не уйти от того, что домыслов и заявлений которые делаются на эмоциях действительно очень много. Расскажите пожалуйста, сами следите за ситуацией, как вообще рефлексируете? что полагаете по этому вопросу?

Ну, свяжу в общих чертах. И прежде всего должен отметить, что включение кардиопротекторов в список препаратов запрещённых для спортсменов, считаю преступлением…