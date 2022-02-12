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Учения в Черном море

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Более 30 боевых кораблей вышли в Черное море на военные учения. Ранее, часть Черного и Азовского морей были закрыты для проведения ракетных и артиллерийских стрельб.

Черн



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7439785.html
Метки: Видео, Россия, учения, флот, черное море, черноморский флот
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