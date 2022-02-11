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МУС рассмотрит дело о массовых убийствах мигрантов поляками

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Международный Уголовный Суд официально рассмотрит дело массовых убийствах мигрантов поляками. Таким образом, показания Эмиля Чечко таки получат определенный ход.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге рассмотрит заявление белорусских правозащитников о «геноциде мигрантов» в Польше. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.«Мы можем подтвердить, что получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт», — заявили в МУС.

В суде отметили, что, как и в случае с остальными подобными заявлениями, МУС проанализирует представленные материалы в соответствии с Римским статутом «с полной независимостью и беспристрастностью». По данным агентства, ранее в белорусском центре «Системная правозащита», представляющем интересы сбежавшего в Белоруссию польского военнослужащего Эмиля Чечко, сообщили, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о «геноциде мигрантов» в Польше.
Ранее польский военнослужащий Чечко сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве на польско-белорусской границе более 240 человек, среди которых были беженцы и волонтёры.

https://russian.rt.com/world/news/960437-sud-gaaga-polsha-migranty – цинк

На свежей пресс-конференции, Чечко рассказал о различных деталях организации массовых убийств, в которых он принимал участие.



В период с 9 по 18 июня прошлого года он ежедневно расстреливал по 20 мигрантов.
Чечко заявил, что за эти 10 дней якобы могло быть убито от 200 до 700 человек.
"Ежедневно до 18 июня нас забирали на патрулирование, нам покупали по 6-8 банок пива, в сумерках, после заката я расстреливал группы мигрантов примерно по 20 человек", – рассказал Чечко на пресс-конференции в Минске. По словам солдата, он впервые принял участие в массовом расстреле 9 июня, а за день до этого впервые столкнулся с фактом убийства. Тогда, как рассказывает Чечко, пограничники убили на границе задержанного, а он и его сослуживец закопали тело.

Чечко согласен пройти проверку на полиграфе для Гаагского трибунала.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7437959.html
Метки: белоруссия, военные преступления, гаага, Европа, мигранты, мус, польша, чечко
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8305 6851
    Женечка сегодня в 08:37

      “Снял одежду и побежал голым в сторону Беларуси”, – рассказал Чечко в интервью государственному телеканалу “Беларусь 1″

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