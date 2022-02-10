Итоги Недели 10.02.2022

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, и ведущий — Никита Ляховецкий говорят об Олимпиаде и отношениях России и Китая, а также о попытке Макрона выиграть выборы и его турне в Москву и Киев.

Анатолий Александрович, что вы думаете об участии наших спортсменов олимпийцев? Может быть какие-то тёплые слова им скажите? И что вы думаете про ситуацию с тем, что пока нет нашего флага на олимпиаде всё ещё?

Я думаю, что Родченкова ещё не раз будут выкапывать. Ну не знаю, то что сейчас представляют как Родченкова, это ещё что-то живое или как говорится дипфэйк. То что он говорил в качестве главы московской антидопинговой лаборатории было с самого начало дипфейком. Кстати, на всякий случай напомню, что Родченкова назначили руководить этой лабораторией в общем-то по настоянию Всемирного антидопингового агентства. Прославился он тем, что придумал способ выявлять в организме адаиты. То есть продукты распада нескольких популярных допингов. И таким образом, вроде бы появилась возможность уличать в применении допинга спортсмена, через весьма значительное время после того как это самое применение случилось. И это были вроде бы серьёзные научные работы, с хорошими подтверждениями, с хорошими отзывами коллег.

Но потом выяснилась одна маханькая-маханькая проблема — а именно, что те же самые продукты распада образуются и от множества других веществ не имеющих не малейшего отношения к допингу. То есть методика предложенная Родченковым фактически с самого начала позволила обвинять в применении допинга людей не имевших к этому применению ни малейшего отношения. Кроме того, сам Родченков наладил совместное предприятие со своей сестрой. Она известная в прошлом спортсменка наладила подвоз всякой допинговой дряни из зарубежа, ну пользуясь в основном тем, что законодательство о допингах не вполне унифицировано. До сих пор есть вещества считающиеся в некоторых регионах запретными, а в некоторых допустимыми. Кстати, если помните Петрова и Баширова, они судя по всему наладили бизнес именно пользуясь этим. Они возили из Англии вещества, которые там можно купить невозбранно…

Источник — https://aurora.network/