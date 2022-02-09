Похоже что, несмотря на свирепствующую в Европе русофобию, именно Москва становится сегодня местом, куда ездят европейские лидеры для поднятия собственного авторитета и своих рейтингов накануне выборов.

В апреле — парламентские выборы в Венгрии. И 5 февраля в российской столице побывал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Во Франции, в апреле же, — президентские выборы, и 7 февраля в Москве с визитом побывал президент Франции Эммануэль Макрон.

Собирается в Москву и британский премьер Борис Джонсон. Хотя у него выборов в ближайшее время не предвидится, но ему грозит отставка из-за громкого скандала с «коронавирусной» вечеринкой, из-за чего бедолага из кожи вон лезет, чтобы сохранить свое кресло. Так что и ему визит в Москву не помешает, чтобы, как он видно надеется, набрать политических очков и помочь усидеть в кресле премьера.

В ходе переговоров Орбана в Россию обсуждались вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в экономике, в том числе в энергетической сфере.

Премьер Венгрии после переговоров заявил, что Будапешт рассчитывает на увеличение поставок газа и что обе страны очень близко подошли к договоренности о поставке дополнительно 1 миллиарда кубических метров. Речь шла о контракте, который венгерская сторона заключила с «Газпромом» в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 15 лет и предполагает получение Венгрией 4,5 миллиарда кубометров газа. Так что, вернувшись в Будапешт, Орбан может теперь значительно укрепить свои позиции, ссылаясь на выгодные для Венгрии договоренности, что может стать для него важным козырем на предстоящих выборах.

Эммануэль Макрон побывал в Москве под другим предлогом. Российский газ ему не нужен — у Франции больше всего в Европе атомных АЭС.

Макрон поставил себе задачу представить себя «миротворцем», которому, мол, удалось «уговорить Путина не нападать на Украину». Поэтому американское издание Politiсo сразу усмотрело в визите в Москву президента Франции его желание «стать героем, который “спас” Украину от “вторжения” России».

А глава парижского офиса Европейского совета по международным отношениям Тара Варма прямо признался, что в случае неудачи переговоров Макрона и Путина динамика президентских выборов рискует измениться.

«Хотя внешняя политика обычно не является горячей темой в этих [предвыборных] кампаниях, Россия является единственным исключением, — сказала Варма. — Эти проблемы заставляют кровь кандидатов кипеть».

На состоявшихся в Москве переговорах, которые продолжались пять часов, президент России Владимир Путин подробно разъяснил Макрону суть предложений России Западу по обеспечению безопасности и назвал содержательной и полезной встречу с французским лидером. На совместной пресс-конференции прзидент России отметил неисполнение Киевом Минских соглашений, раскритиковал политику НАТО и предупредил об угрозе войны, если Украина попытается отбить Крым силовым путем. Он указал, что в своем ответе западные партнеры обошли все ключевые вопросы, такие как нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры альянса к 1997 году. Так что диалог по этой теме для России не закончен, заключил глава государства. Некоторые идеи Макрона вполне можно положить в основу дальнейших шагов по Украине, также отметил российский лидер.

России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности, заявил, со своей стороны, президент Франции, выразив надежду, что ближайшие дни станут решающими, и этому поспособствуют «плотные дискуссии».

Однако в самой Франции многие отлично понимают, что для урегулирования ситуации вокруг Украины Макрону вовсе не надо было просить о «деэскалации» Москву. Как пишет, например, один из читателей французской газеты Figaro, президент Франции «смотрелся бы гораздо круче, если бы занял твердую позицию по отношению к США и Великобритании, которые не являются членами ЕС. Было бы здорово, если бы Макрон попросил их не пытаться управлять Европой и не подогревать риск войны. Вот уже несколько месяцев, как США не перестают раздувать и драматизировать конфликт», — цитирует Figaro.

Из Вашингтона и Лондона Макрону уже намекнули, что не по Сеньке шапка, что не ему решать ключевые проблемы в Европе. «Этот вопрос не находится в компетенции президента Франции, — без обиняков пишет американское агентство Bloomberg.

«Для нынешнего российского руководства ключевой западной страной являются США <…> Именно эти отношения [с Вашингтоном] действительно имеют значение [в этом вопросе]», — считает сотрудник британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Дункан Аллан».

Наверное, это отлично понимает и сам Макрон, но перед выборами ему необходимо, изображая из себя «миротворца», поднять свой авторитет на международной арене, а также любой ценой спасти свой падающий рейтинг внутри собственной страны – именно для этого он и ездил в Москву.

Едут в Москву европейские лидеры не только для того, чтобы набрать очки перед выборами, а еще и для поднятия собственного авторитета на международной арене и утверждения своего первенства в ЕС.

Другим трудно объяснить, например, предстоящий 15 февраля визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как сообщили СМИ, на встрече с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ подтвердил готовность ввести новые санкции в отношении России в случае, если РФ «нарушит территориальную целостность Украины», хотя, как известно, Москва не раз заявляла, что ни на кого нападать не собирается.

«Если дойдет до военной агрессии в отношении Украины, то будут жесткие санкции, Россия заплатит очень высокую цену, это ясно и всем понятно», — сказал Шольц в Вашингтоне. По его словам, в настоящее время нужно вести общую скоординированную подготовку для того, чтобы “санкции были определены”.

При этом, подчеркнул канцлер ФРГ, важно использовать все имеющееся дипломатические возможности и задействовать все каналы переговоров. Он назвал это «двойной стратегией», которая состоит из «четких заявлений о санкциях» и одновременном использовании дипломатии. Хотя на самом деле, речь идет, скорее, о его попытке усидеть сразу на двух стульях. Сохранить верность США, но и сохранить выгодное для Германии сотрудничество в области энергетики с Россией.

А после Вашингтона Олаф Шольц намерен отправиться в Киев, где, конечно, подтвердит солидарность нынешних властей ФРГ с Украиной.

Демонстрация активности при помощи встреч с основными участниками нынешнего кризиса вокруг Украины поможет Штольцу, как рассчитывают в Берлине, повысить свой международный авторитет. А кроме того, Шольц не хочет отдавать эту инициативу Макрону.

Ему после ухода Ангелы Меркель надо показать, кто сегодня в ЕС по-прежнему главный. И тут, как выясняется, без переговоров с тем же Путиным не обойтись.

Конечно, переговоры это все-таки лучше, чем открытая вражда, но никаких прорывов от поездок в Москву европейских лидеров все-таки ожидать не приходится. По той простой причине, что почти все они, за исключением разве что Орбана, — не самостоятельные политики, а марионетки США.

И те, кто сегодня в Европе раздувают щеки, изображая из себя миротворцев и вершителей ключевых мировых судеб, на самом деле хорошо это знают.

А потому ситуация складывается оригинальная. Запад сплотил свои ряды на едином русофобском фронте, однако за поднятием своего авторитета лидеры европейских стран едут в Москву.

И их активность заметно возросла после поездки Путина в Пекин и образования нового, альтернативного полюса мировой политики — российско-китайского союза. Но при этом и своего хозяина в Вашингтоне они панически бояться разозлить. Вот и приходится гордой Европе юлить, крутиться между Москвой и Вашингтоном. Но как не вертись, на двух стульях сразу не усидеть. Определяться рано или поздно придется.





