Декабристы. Последняя тайна императора. «Улика из прошлого»
Ноябрь 1825-го года. В Таганроге умирает император Александр I. Его младший брат и законный наследник престола – Константин Павлович Романов, находится в Варшаве, а в Санкт-Петербурге заочно, новому монарху Константину I немедленно присягают царедворцы и ближайшие родственники, в том числе и младший брат Константина – Николай Павлович Романов. Но, как написано в школьных учебниках, всего через месяц после смерти Александра I на Сенатской площади гвардия восстанет не против императора Константина, а против императора Николая I. Как же Николай Первый взошёл на престол, если сам уже присягнул на верность своему брату Константину? Что, если странная и почти забытая присяга царедворцев несостоявшемуся императору Константину напрямую связана с восстанием декабристов? Почему монетный двор в спешке начал печатать деньги с изображением Константина I? Почему во время казни приговорённых заговорщиков неожиданно оборвались крепкие пеньковые верёвки? В ходе собственного расследования программа «Улика из прошлого» постарается выяснить, кто из высокопоставленных чиновников, министров и царедворцев поддерживал декабристов, и что их связывало с несостоявшимся императором Константином? Впервые за двести лет в ходе следственного эксперимента выясним истинную причину смерти генерал-губернатора Милорадовича, после гибели которого и был отдан приказ о расстреле восставших декабристов.
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Еще и точное место расстрела царя большевиками установили.
Еще и возбудили дело об убийстве Талькова.
Что то сдвинулось в России с мертвой точки.