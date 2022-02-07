Американская стратегия в отношении Украины основана на безусловном решении задачи втравливания этой страны в войну с Россией независимо от позиции самого киевского руководства

Намедни к участию в мыльной опере под названием «Россия вот-вот нападет!» подключилось … министерство финансов США. И сразу же пробило очередное дно в нагнетании и без того экстремального психоза по этому поводу. Оказывается, Америка уже готовится принимать массы украинских беженцев!

«Власти Соединенных Штатов предпринимают шаги для подготовки к кризису, обусловленному возможным наплывом беженцев с Украины в другие страны. Об этом заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. «Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе, чтобы гарантировать, что мы будем в состоянии помочь удовлетворить их потребности в энергоресурсах. <…> Мы также предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами», — сказал он«.

Не буду сильно удивлен, если столь внезапно подключившийся к украинскому кризису минфин США изыщет средства для срочной отправки на Украину, в порядке «братской помощи», большой партии пластиковых гробов, в избытке заготовленных в Америке для подобного рода случаев.

Если же оценить это заявление в общем контексте нынешней американской политики, то оно, очевидным образом, свидетельствует о том, что пропагандистская истерия вокруг «неизбежной российской агрессии» продолжает нагнетаться планомерно, целенаправленно и захватывает все новые сферы деятельности властей США. Так сказать «Цели ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи!» Россия должна напасть на Украину и точка. Это не обсуждается!

Тем временем, в самом Киеве, где собрались отнюдь не самые горячие поклонники этой версии, продолжают усиливаться прямо противоположные настроения, очевидно продиктованные категорическим нежеланием местной знати стать жертвенными баранами Америки. Накануне эту тему подробно развивал весьма осведомленный, если не в военных вопросах, то в том, куда ветер дует, министр обороны режима Резников:

«Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит сиюминутных военных угроз со стороны РФ. Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica, «Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе [как о дате вероятного вторжения], теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне…Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности».

Таким образом, киевский режим дает четкий сигнал о своем несогласии с министерством финансов США и вообще со всем американским руководством в его стремлении как можно скорее запихать его в мясорубку войны с Россией, живым из которой тому уже не выбраться.

Но вот что еще интересно! Резников старательно перечисляет те места, где его бандформирования точно не будут нападать – Крым, Луганск. Донецк. Выглядит так, как будто он что-то знает. И потому страхуется и заранее снимает с себя ответственность за возможные последствия.

А знает он то, что уже давно является секретом Полишинеля и что буквально на днях в очередной раз подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен:

23.01.2022 г.: «Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство».

В переводе с госдеповского на русский это означает, что секретные службы США полностью контролируют внутриполитическую обстановку на Украине и оказывают на нее формирующее воздействие в соответствии с целями собственного правительства. Не секрет и то, с помощью каких рычагов оно это делают. Практически все специальные структуры киевского режима уже в первые месяцы после переворота 2014 года были отданы под полный контроль американских «кураторов». Вплоть до их полного организационного и технологического сращивания с разведсообществом США. Далеко не новость, что в некоторых офисах киевских секретных служб целые этажи занимают американские «советники» с правом решающего голоса.

Такими полностью подконтрольными США украинскими спецслужбами являются, в частности, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) , Силы специальных операций минобороны Украины, Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) в составе ССО и некоторые другие. К этим силам следует отнести также отдельные подразделения так называемых «добровольцев» нацистского толка, укомплектованные, в том числе и бывшими американскими военнослужащими.

В целом, все эти структуры и подразделения обладают достаточно мощными организационными, информационными и материальными ресурсами, а также довольно многочисленным личным составом, прошедшим специальную и диверсионную подготовку. И при этом, с учетом степени присутствия в системе их управления американских «кураторов», можно уверенно утверждать, что они находятся не столько под управлением Киева, сколько Вашингтона. И явным образом готовы к самостоятельным действиям не столько согласно киевским, сколько американским планам.

Похоже, что именно это имеет в виду министр обороны Украины Резников, когда заранее открещивается от причастности своего ведомства к возможным провокациям в указанных регионах. Явно намекая на то, что такие специальные акции могут быть организованы другими силами, которые не подчиняются не только ему, но вообще Украине. Впрочем, ничего большего он сделать не может уже потому, что и в самом его киевском офисе сидят точно такие же американские «советники».

Таким образом, можно констатировать, что киевский режим, в результате допущенного им в свое время крупномасштабного национального предательства в виде передачи ряда ключевых государственных силовых и специальных структур под контроль США, в настоящее время сам оказался в положении американского заложника, от которого почти ничего не зависит. И который только то и может, что заранее предупреждать, что не он контролирует развитие ситуации в собственной стране.

Зато, судя по абсолютно бескомпромиссной позиции властей США, которые продолжают планомерно раздувать жупел «неминуемой российской агрессии», вовлекая в эту тему все новые государственные структуры Америки, в том числе и ответственные за массовые похороны, за океаном однозначно настроены на доведение своего плана до логического конца. В виде организации подконтрольными им на Украине специальными силами крупной военно-диверсионной провокации, в которой моментально обвинят Россию и объявят «началом российской агрессии».

Судя по развитию общемировой ситуации, которая в последние дни ознаменовалась новым стратегическим сближением России и Китая, в Вашингтоне исходят из того, что времени в их распоряжении осталось не так уж много. И его нужно по максимуму использовать для того, чтобы нанести сокрушительный удар по России, как наиболее уязвимой, с их точки зрения, составной части российско-китайского геополитического тандема до тех пор, пока такая возможность не будет окончательно утрачена.

Юрий Селиванов, специально для News Front