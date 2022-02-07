Семь проблемных существительных
В новом выпуске собраны семь проблемных существительных с неподвижным ударением на основе. Многие ошибаются, употребляя некоторые самые простые слова, например, во множественном числе. А вы можете правильно прочитать эти слова: мощностей, пультов, блага, текстами, серверов, склады, возрастов?
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