“Если Россия не проснётся, то превратится в холопа нового мирового лидера”. В. Матузов
Почему внешнюю политику РФ сейчас определяют олигархи, а не долгосрочные государственные интересы. Что произойдёт если положение дел не изменится. Как на Россию смотрят в большей части мира и чего от нас ждут. Об этом и многом другом рассказывает российский дипломат, политолог, востоковед Вячеслав Матузов.
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