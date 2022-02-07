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“Если Россия не проснётся, то превратится в холопа нового мирового лидера”. В. Матузов

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Почему внешнюю политику РФ сейчас определяют олигархи, а не долгосрочные государственные интересы. Что произойдёт если положение дел не изменится. Как на Россию смотрят в большей части мира и чего от нас ждут. Об этом и многом другом рассказывает российский дипломат, политолог, востоковед Вячеслав Матузов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vsHJjZunZ5g
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