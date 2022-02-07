Опасная ситуация может произойти в любой момент и важно быть к ней готовым. Особенно если это пожар. В стрессовой ситуации ребёнок может растеряться и предпринять неверные действия при возгорании. Поэтому в «Артеке» проходят плановые эвакуации и уроки безопасности.

Сирена. Дети организованной группой в сопровождении вожатых покидают лагеря через запасные выходы и собираются на улице, на безопасном расстоянии от условно горящих зданий. В это время на территорию МДЦ прибывают расчеты 13-й пожарной части ГУ МЧС России по Республике Крым. После боевого развертывания и тушения условного очага возгорания, начинается теоретическая часть уроков безопасности. Огнеборцы рассказывают школьникам, как избежать пожара и какие действия приводят к ним, каким образом действовать в случае возникновения опасной ситуации и какие последствия может принести возгорание, а также напоминают номера телефонов экстренных служб.

В «Артеке» отрабатывают сценарий плановой эвакуации на каждой смене. Исключение не было сделано и для участников первой в 2022 году смены «Время лидеров». За годы тренировок у сотрудников лагеря каждое действие при эвакуации отработано до автоматизма. Для детей подобные учения – это не только веселое приключение, но и важный опыт, который сложно переоценить. Последующие дни для воспитанников «Артека» будут не менее насыщенными, чем уроки безопасности. Их ждут мастер-классы, лекции и обучение в кружках дополнительного образования, а также традиционные вечерние общеотрядные «свечки».

При таком плотном графике ребята успевают ещё пять раз в день питаться. В столовых «Артека» действует шведский стол с тремя комплексами, и несколько станций анимации. Рацион, составленный комбинатом питания, сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, и позволяет артековцам оставаться энергичными на протяжении всей смены. Стоит отметить, что в 2021 году эксперты отрасли признали «Артек» лучшим детским центром по организации питания. Более того, артековское меню от технологов комбината и диетологов стало образцовым по согласованию всех норм с Роспотребнадзором.

А пока что первая смена «Время лидеров» заканчивается, ребята разъедутся по своим родным регионам уже 9-10 февраля. На подходе вторая смена, которая также пройдёт учебное испытание вместе с пожарными, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.