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Василий Новиков. Археология в цифровом мире: инвазивные методы

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Василий Новиков – археолог, кандидат исторических наук, руководитель отряда Смоленско-Гнёздовской Объединенной Экспедиции на территории крупнейшего памятника эпохи викингов и образования древнерусского государства, директор департамента археологии «Энерготранспроект» и сотрудник фонда «Таволга».
Мы продолжаем цикл лекций «Археология в цифровом мире». Что такое археология и как она работает? Профессиональные секреты археологов и методики изучения прошлого. Эпоха викингов и славяне в раннем средневековье через призму археологических изысканий. Сегодня мы продолжим рассказывать о процессе работы археологов уже в поле (инвазивные методы). Лекция номер 2.
Первую лекцию смотри здесь: https://www.youtube.com/watch?v=CW6Fydk8Gqg

Ресурсы упоминаемые в лекции:
https://www.academia.edu/ – сайт с огромным количеством статей по разным темам
https://goskatalog.ru/portal/#/ – сайт госкаталог музейного фонда РФ.
Сайт гнёздовской экспедиции с библиотекой www.gnezdovo.com

Facebook Василия Новикова https://www.facebook.com/vasily.novikov
Tictok Василия Новикова www. tiktok.com/@archeologyrus
Instagram Василия Новикова https://www.instagram.com/archeologyrus/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yAm2fq4G1gw
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