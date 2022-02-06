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Концентрация российских армий

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Еще одна пугающая карта.
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7431098.html
Метки: война на украине, карты, Россия, Украина, юмор
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 8687 6407
    чужой сегодня в 10:31

      Судя по поставкам оружия Украине и скоплению российских войск, к войне все подготовились. Значит все хотят мира.

      • 5089 3935
        Игорьчужой сегодня в 10:38

          подготовились слов нет, пять ракет с гиперзвуком и девять самолетов с которых их можно пущать один убился вчера. нету винтовочного ствола чтоб броник нато пробивал, нету заявленной арматы, нету тау… подготовились как в 41 теперь главный слоган – провокация.

      • 8285 6835
        Женечка сегодня в 10:39

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