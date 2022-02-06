Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Судя по поставкам оружия Украине и скоплению российских войск, к войне все подготовились. Значит все хотят мира.
подготовились слов нет, пять ракет с гиперзвуком и девять самолетов с которых их можно пущать один убился вчера. нету винтовочного ствола чтоб броник нато пробивал, нету заявленной арматы, нету тау… подготовились как в 41 теперь главный слоган – провокация.
Вам будет скучно
смешно, даже без степаныча, он тут раньше на армате зажигал, а я его посылал на сугроб в барнаул. есть там такой в три этажа и тропинка к подьзду через сугроб. может даже охраняет степаныч на снежной куче рубежи.
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Смишно.
Русские фигуристы Камила и Марк покорили китайцев.