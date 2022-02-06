Александр Сергеевич Пушкин. Полтава. Читает заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров (1989)
Поэму А.С.Пушкина “Полтава” читает артист Сергей Шакуров. Чтению поэмы предшествует пролог, рассказывающий о том, как создавалась поэма, и об оценках, данных этому произведению современниками поэта. Съемка произведена в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.
#ФильмКонцерт
Главная редакция литературно-драматических программ, 1989
Режиссер – Наталья Скрицкая (постановщик)
Оператор – Александр Пугачев (постановщик)
Оператор – Валерий Гудков
Художник – Станислав Морозов (постановщик)
Актер – Сергей Шакуров (читает поэму)
Актер – Андрей Харитонов
#гостелерадиофонд #АлександрПушкин #НаСтихиПушкина #ЛитературныеЧтения #СергейШакуров
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