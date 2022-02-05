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Сборник советского юмора ⭐ Райкин, Жванецкий, Евдокимов и другие (1980-1994) / Классика юмора!

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Сборник советского юмора. Лучшие интермедии и монологи
00:00 – Виктор Коклюшкин “До чего дошло” (1994)
03:46 – Тарапунька и Штепсель “Хорошо бы блеснуть знанием иностранных языков” (1982)
10:41 – Григорий Горин “Почему повязка на ноге?” (1990)
15:01 – Михаил Жванецкий “Нормально, Григорий! Отлично, Константин!” (1979)
19:14 – Аркадий Райкин “Серое вещество” (1977)
29:07 – Ефим Шифрин “Магдалина” (1986)
35:06 – Семен Альтов “Дорожно-транспортное происшествие” (1987)
39:41 – Михаил Евдокимов “Как Серега с соседом Лехой забивали быка” (1992)
43:42 – Анатолий Трушкин “Дрынолет” (1989)
49:50 – Ян Арлазоров “Горько” (1980)
56:10 – Михаил Вашуков и Николай Бандурин “Частушки” (1991)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3Q7Exf7GD1c
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