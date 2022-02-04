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В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр

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Использованные источники: tass.ru
В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр

В Пекине, на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо», состоялось открытие XXIX зимних Олимпийских игр. На торжественной церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Общей концепцией праздничного мероприятия стало знакомство с историей Китая.

В параде атлетов участвовала 91 делегация. По традиции открывали шествие представители греческой делегации, последними на арену вышли хозяева соревнований — китайцы. В олимпийскую сборную России вошли 213 человек. Наши спортсмены вышли на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали серебряный призёр Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачёв.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал иск WADA, которое признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному кодексу, и в итоге сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна: сейчас россияне будут представлять Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee), при отображении национальной принадлежности атлетов будет использоваться аббревиатура ROC.

Первые соревнования на зимней Олимпиаде начались 2 февраля. На Играх будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплин). Российские спортсмены будут представлены во всех видах.

Церемония закрытия XXIX зимних Олимпийских игр пройдёт 20 февраля.

По материалам сайта Зимних Олимпийских игр, сайта Президента РФ, Ленты.ру, ТАСС, ТВЦ, телеканала «Матч ТВ»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_pekine_proshla_ceremonija_otkrytija_zimnih_olimpijskih_igr_553.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29504 6144
    Русофил четыре часа назад

      президент РФ Владимир Путин пазырил на спартсменаф с белым флагoм.
      Красива идут как немцы па Маскве
      Даже Китай НЕ ДАЛ прайтись с флагoм РФ

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