Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Прибалтика Покидает БРЭЛЛ: разорительный Путь к “ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ” от России | Геоэнергетика Инфо

101 0

Прибалтика Покидает БРЭЛЛ: разорительный Путь к "ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ" от России
Валентин #Землянский и Максим Радайкин. Геоэнергетика Инфо
Отказ от электричества из РФ обернется для населения Прибалтики заоблачными счетами
На фоне бушующего в Европе энергетического кризиса Эстония, Литва и Латвия решили объединить энергооператоров в единый координационный центр. Его главными задачами указано «обеспечивать надежность трансъевропейской электроэнергетической системы» и «усиливать энергобезопасность», но за бюрократическими формулировками скрывается очередной шаг для отключения стран Прибалтики от #БРЭЛЛ.

Станьте спонсором https://www.youtube.com/channel/UCfiI…
Друзья, если вам нравится наши ролики, и вы хотите чаще встречаться с нами в эфире то можете поддержать развитие канала:
Сбербанк 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
paypal.me/dalexandr87 – перевод paypal (для перевода с иностранных карт)
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gI208Jw24VI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Полное интервью с Владимиром Ивановничем Труниным 1 мая 2014
Зачем Путину «народный фронт»?
Битва за Новороссию: положение на фронте на 17 августа 2014 г.
В.В. Пякин - Вопрос-ответ от 12 января 2015 г.
Сага древних булгар - Крещение Руси (Летопись Волжской Булгарии) [2004]

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru