Прибалтика Покидает БРЭЛЛ: разорительный Путь к "ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ" от России

Валентин #Землянский и Максим Радайкин. Геоэнергетика Инфо

Отказ от электричества из РФ обернется для населения Прибалтики заоблачными счетами

На фоне бушующего в Европе энергетического кризиса Эстония, Литва и Латвия решили объединить энергооператоров в единый координационный центр. Его главными задачами указано «обеспечивать надежность трансъевропейской электроэнергетической системы» и «усиливать энергобезопасность», но за бюрократическими формулировками скрывается очередной шаг для отключения стран Прибалтики от #БРЭЛЛ.

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