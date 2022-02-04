Наградили новых героев, спасших других людей
Проект «Время – вперёд!» наградил очередных героев рубрики «Время Человека», которые спасли жизни других людей. Благодаря общественной поддержке, мы наградили уже 16 человек. Спасибо всем, кто помогает нам собирать средства на подарки и отдельно – Часовому заводу «Ракета», который участвует в акции с самого первого дня.
Узнать подробности о проекте «Подарок Герою» и стать его участником можно по ссылке: https://sponsr.ru/podarok/
#времявперёд!
Ага
Самим нада награждать.
Гoc-вo наградает других.
Герoев РФ всегo 1123 на 150 млн
Из них чеченцев 25 на 1.5 млн