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Наградили новых героев, спасших других людей

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Проект «Время – вперёд!» наградил очередных героев рубрики «Время Человека», которые спасли жизни других людей. Благодаря общественной поддержке, мы наградили уже 16 человек. Спасибо всем, кто помогает нам собирать средства на подарки и отдельно – Часовому заводу «Ракета», который участвует в акции с самого первого дня.

Узнать подробности о проекте «Подарок Герою» и стать его участником можно по ссылке: https://sponsr.ru/podarok/

#времявперёд!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=npI4G0vhVzY
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