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Российско-белорусские учения. Вид со спутника

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Ракетная бригада и ее "Искандеры" на территории Центральной Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений.
Вид со спутника.



Плюс еще спутниковые фотографии идущих учений на территории России.


Артиллерийский полигон в Ростовской области.


Климово. 19 января.




Обуз-Лесновский полигон. Центральная Белоруссия.




Новоозерное. Крым.








Ельня.








Погоново. Воронежская область.







Плюс видео с учений.









Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7422993.html
Метки: белоруссия, Видео, вс рф, крым, Россия, спутники, учения, фотографии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29482 6130
    Русофил 45 мин. назад

      Всё ещё сАвеЦЦкае..
      Старoе
      БМП-1 т-72
      60-е гoда прoшлoгo века.
      Нo cалдатики уже не в кирзе.
      ———
      Су-57 (проектный индекс Т-50[7], по кодификации НАТО: Felon[8] — «Преступник»)
      Первый полёт Т-50 совершил 29 января 2010 года
      На вooружение не принят
      всегo coбрали 10 лётных oпыных и oдин серийный-бoевoй
      АДИН
      савсем АДИН
      16 декабря 2006 года первый пoлёт F-35
      всегo coбрали более 750
      ——
      750 прoтив аднагo
      Нада ультиматум ат страха

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