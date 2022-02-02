Русский мир многолик и огромен, поэтому одна из наших миссий — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

«Я могу сказать, что применительно ко всему Русскому миру <…>, который так же, как наша страна, является – как это ни покажется на первый взгляд странным, но так оно и есть — многоконфессиональным, многонациональным, он такой многоликий Русский мир, огромный, — сказал он. – Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы. Благодаря вашим личным усилиям Низкий поклон вам».

Орденами и званиями отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса. Как подчеркнул глава государства, всех награждённых объединяет стремление работать на благо родной страны.

«Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремлённости и умения принимать сложные, порой нестандартные решения. Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции, – отметил президент. – Да, ситуация остаётся непростой. Но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием, безусловно, всегда является и вручение государственных наград – как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам».

Особо Путин отметил работу медиков, которые, по его словам, стали настоящими героями. Среди них — главный врач московской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Один из самых заслуженных среди награждённых — герой Советского Союза, участник Великой Отечественной Борис Кравцов. Уже после войны — государственный деятель и министр юстиции СССР. Месяц назад Борису Васильевичу исполнилось 99 лет.

Звезду Героя Труда президент вручил председателю правления компании «Газпром» Алексею Миллеру. Как подчеркнул глава государства, отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику и вносит значимый вклад в национальный экономический рост.

«Прочная основа для повышения качества и уровня жизни людей, безусловно, база для всего – это устойчивое развитие самой экономики, в том числе, конечно, работа ключевых отраслей, системообразующих компаний. На них лежит большая ответственность как за выполнение принципиально важных задач внутри страны, социальных обязательств, так и укрепление потенциала России в целом, в том числе её экспортного потенциала, её позиций на внешних рынках. И сегодня высокие награды будут вручены Алексею Борисовичу Миллеру, председателю правления компании “Газпром”, и Николаю Петровичу Токареву, президенту компании “Транснефть”», – сказал он.

Среди награждённых сегодня – и гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Он говорил о том, что в Конституции России, наконец, появилось упоминание Бога.

«Наш гимн начинается: “Россия – священная наша держава”. Если она священная, давайте на это слово обратим внимание. Она священная! <…> А есть пословица русская: “Без Бога не до порога”, – то теперь у нас есть Конституция, теперь мы можем петь. И мы первые запели здесь, в Москве, в Кремле, “Боже, Царя храни”, “Боже, спаси Америку”. Когда же мы будем петь “Боже, спаси Россию, Россию-матушку”? Здесь удел Богородицы, Господи. Поэтому наша Россия – священная держава (слова “держава” не надо бояться), многонациональная, многоконфессиональная – это очень важно, и единая – самое главное. У неё есть историческая, духовная, культурная миссия здесь у нас, на Земле, не только спасти саму себя – Россию, но и спасти мир от зла. Поэтому, скажем, есть такое: Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение», – сказал он.

Захарченко добавил, что они молятся за президента: «Потому что вы не просто – вы Главнокомандующий, вы исполняете сегодня “царский долг” и делаете это исправно, последовательно. Вы тот человек, которому мы верим и за которого молимся, потому что ваше спасение – это спасение Руси и мира в добре, а не во зле».

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, ИА Regnum, «Царьграда»