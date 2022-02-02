7-я симфония Шостаковича. Главный день
Исполнение Седьмой, или Ленинградской, симфонии композитора Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде — это история про силу духа и веру в победу. Весной 1942 года в блокадном Ленинграде начали собирать симфонический оркестр. Музыкантов отзывали с фронта, искали в городе, обходя квартиры. Но скрипачей, валторнистов, барабанщиков приходилось одного за другим вычеркивать из списка: это была весна после первой, самой страшной, самой тяжелой блокадной зимы. Зачем нужна была музыка осажденному городу, где встали трамваи, не работал водопровод, а нормы хлеба снизились до минимума? Это казалось необъяснимым.
Но именно музыка спасла город, подарив последнюю надежду. Ещё не было прорвано блокадное кольцо, исход Сталинградской битвы внушал опасения, а люди собрались, чтобы услышать вживую исполнение произведения, ставшего антифашистским гимном. Как истощенный голодный оркестр сумел не только отрепетировать, но и выступить в концертном зале ленинградской Филармонии, почему в тот день враги, обложившие город, не могли выпустить по нему ни одного снаряда? И какую роль Седьмая симфония сыграла в судьбе самого Шостаковича?
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