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Мао Цзедун и Ленин – кумиры Си Цзиньпина

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Сорос, который все никак не сдохнет, выступил с программной речью в Институте Гувера, где заявил, что:

1. Китай является самым могущественным авторитарным государством мире.
2. Китай является самой крупной и опасной угрозой для всех открытых обществ.
3. Китай он практически как Германия 1936-го года.
4. Китай использует Олимпиаду 2022 для демонстрации своего превосходства и пропаганды своей системы.
5. Си Цзиньпин верит в победу коммунизма и его кумиры – Мао Цзедун и Ленин.
6. Нельзя позволить Си Цзиньпину избраться на третий срок в 2022-м году. Нужно вдохновить Китай на перемены в этом направлении.
7. Необходимо всеми средствами стремиться к свержению существующего режима в Китае. Западные НКО должны работать над этим.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7420200.html
Метки: империализм, Китай, кнр, коммунизм, си цзиньпин, сорос, США
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