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Истинное и ложное: как различить?

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Интересный и полезный разговор о верификации истины. А также возврат к спору об употреблении в управленческом смысле слова „мафия”.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5897998.html
Метки: Бог, Величко, КОБ, мафия, нравственность, общество, развитие, управление, человек
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