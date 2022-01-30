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“Конвой свободы” приехал свергать Трюдо

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Мирные протестующие в Канаде потребовали ухода правительства Трюдо в отставку и заявили, что будут блокировать административный квартал столицы страны, покуда их требования не будут выполнены и Канада не избавится от гнусного режима Трюдо и вводимых им коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Поводом для протестов послужили введенные правительством Канады требования для дальнобойщиков, иметь при себе бумаги о вакцинации при пересечении границы США и Канады. Тут то и полыхнуло и десятки тысяч граждан восстали. Растянувшийся на десятки километров "Конвой свободы" (всего в протестах участвует более 50 000 дальнобойщиков) проехал в Оттаву, где к нему присоединились местные борцы с диктатурой Трюдо, который уже назвал протестующих "маргинальным меньшинством", покуда сам прячется от людей в бункере, якобы "на самоизоляции". Чего еще можно было ожидать от любителя блекфейсов.


Трансляция.


Митинг у стен парламента Канады.





Канадцы, вы невероятные – берите хорошее настроение, покрышки и палатки. Настало время завоевать свою свободу!
Нелегитимный диктаторский режим Трюдо угнетающих свободных людей должен уйти.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7413318.html
Метки: Видео, демократия, канада, коронавирус, протесты, трюдо
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