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Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства

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Лукашенко объявил, что:

1. Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства. Батька-панславист.
2. Воевать Белоруссия будет лишь в том случае, если кто-то нападет на саму Белоруссию или нападет на Россию, как союзника Белоруссии.
3. В случае войны на защиту Белоруссии встанут все. И даже те, кто не хочет вставать, тоже встанут.
4. Беглым представителям польско-литовской оппозиции Лукашенко предложил каяться и вставать на колени, если они хотят вернуться. У тех кто не вернётся, будут отбирать собственность в Белоруссии.
5. Общие расходы на попытки смены власти в Белоруссии и подчинению ее западному влиянию составили 6 млрд. долларов.
6. Поляки хотели выкрасть белорусского пограничника, чтобы обменять его на Эмиля Чечко, который дезертировал из польской армии и сознался в массовых убийствах мигрантов.
7. Охота на мигрантов и их расстрелы в польских лесах не имеет ничего общего с демократией, о которой вещает Польша. Мигранты едут в Европу из-за политики Европы в других странах.
8. Если Литва развяжет войну вместе с другими лимитрофами, то тогда настанет конец прибалтийской государственности.

Это и многое другое в свежем выступлении Лукашенко.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7409478.html
Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, нато, прибалтика, Украина
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29424 6088
    Русофил 55 мин. назад

      А кстати а чё там с бешенцами?
      Всё сидят в лесу иди им oбьяснили чтo Бе-русь ЛУЧШЕ чем ЕС?
      Зачем бежать из лучшей страны мира.

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      1
      • 2274 1962
        ИзбирательРусофил 27 мин. назад

          Арабы – фигня.
          Славяне бегут.Где то читал, что в одной Украине 35 тыс. приютили.
          А всего, из соц.- ориентированного, около сотни тыс.
          И не маргиналов, и не за трусами.

          1
          1
      • 29424 6088
        Русофил 52 мин. назад

          Если Литва развяжет войну вместе с другими лимитрофами, то тогда настанет конец прибалтийской государственности.
          Ха!!!
          Литва станет Бе-русью.
          Тайну расскрыл

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