Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства
Лукашенко объявил, что:
1. Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства. Батька-панславист.
2. Воевать Белоруссия будет лишь в том случае, если кто-то нападет на саму Белоруссию или нападет на Россию, как союзника Белоруссии.
3. В случае войны на защиту Белоруссии встанут все. И даже те, кто не хочет вставать, тоже встанут.
4. Беглым представителям польско-литовской оппозиции Лукашенко предложил каяться и вставать на колени, если они хотят вернуться. У тех кто не вернётся, будут отбирать собственность в Белоруссии.
5. Общие расходы на попытки смены власти в Белоруссии и подчинению ее западному влиянию составили 6 млрд. долларов.
6. Поляки хотели выкрасть белорусского пограничника, чтобы обменять его на Эмиля Чечко, который дезертировал из польской армии и сознался в массовых убийствах мигрантов.
7. Охота на мигрантов и их расстрелы в польских лесах не имеет ничего общего с демократией, о которой вещает Польша. Мигранты едут в Европу из-за политики Европы в других странах.
8. Если Литва развяжет войну вместе с другими лимитрофами, то тогда настанет конец прибалтийской государственности.
Это и многое другое в свежем выступлении Лукашенко.
А кстати а чё там с бешенцами?
Всё сидят в лесу иди им oбьяснили чтo Бе-русь ЛУЧШЕ чем ЕС?
Зачем бежать из лучшей страны мира.
Арабы – фигня.
Славяне бегут.Где то читал, что в одной Украине 35 тыс. приютили.
А всего, из соц.- ориентированного, около сотни тыс.
И не маргиналов, и не за трусами.
Если Литва развяжет войну вместе с другими лимитрофами, то тогда настанет конец прибалтийской государственности.
Ха!!!
Литва станет Бе-русью.
Тайну расскрыл