Легенда учений “Союзная решимость 2022″
Согласно легенде учений, войска "империалистических хищников" (Нерис, Бедбугия, Помория и подконтрольная им террористическая организация Днепровия) нападают на Республику Полесье, чтобы свергнуть ее политическое руководство и разрушить Союзное Государство Республики Полесье и Северной Федерации.
Читай – войска США, НАТО и подконтрольные США украинские террористы нападают на Белоруссию, чтобы свергнуть Лукашенко и разрушить Союзное Государство Белоруссии и РФ.
Вот и встает вопрос: «Зачем на бал пришел Медведь?» Может Кремль решил дать задний ход и потихонечку сливает свои предложения по безопасности, сделанные НАТО? Не уж то вся пафосная и грозная риторика оказалась пустым блефом? Это будет позорище на весь мир. А может все-таки решение в Кремле еще не принято и капитулянтские силы специально выпустили Медведева, чтобы он повлиял на общественное мнение России, запугав обывателя ядерной войной? А может и не то и не другое. Просто решил человек отметиться в переломный момент нашей истории, внести, так сказать, свой посильный вклад. Ну и наговорил всякого, не всегда умного. Бывает…
п.с.у Хохлов появился единомышленник Медведев Димочка
войска “империалистических хищников” Нерис, Бедбугия, Помория
Этo Кащенкo
Если армия РФ вoюет с Бедбугией
этo cтрашнo
идиoты
Дания станет первой страной ЕС, отменяющей все санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил официальный Копенгаген, уточнив, что с февраля ковид-19 исключат из списка заболеваний, являющихся критически опасными для общественности.
упс
А в РФ кoлют детей и вoюют с Бедбугией
Хачу в Данию