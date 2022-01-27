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Легенда учений “Союзная решимость 2022″

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Согласно легенде учений, войска "империалистических хищников" (Нерис, Бедбугия, Помория и подконтрольная им террористическая организация Днепровия) нападают на Республику Полесье, чтобы свергнуть ее политическое руководство и разрушить Союзное Государство Республики Полесье и Северной Федерации.

Читай – войска США, НАТО и подконтрольные США украинские террористы нападают на Белоруссию, чтобы свергнуть Лукашенко и разрушить Союзное Государство Белоруссии и РФ.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7406180.html
Метки: белоруссия, нато, прибалтика, Россия, союзная государство, США, Украина, учения, холодная война
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 21091 17633
    марина два часа назад

      Вот и встает вопрос: «Зачем на бал пришел Медведь?» Может Кремль решил дать задний ход и потихонечку сливает свои предложения по безопасности, сделанные НАТО? Не уж то вся пафосная и грозная риторика оказалась пустым блефом? Это будет позорище на весь мир. А может все-таки решение в Кремле еще не принято и капитулянтские силы специально выпустили Медведева, чтобы он повлиял на общественное мнение России, запугав обывателя ядерной войной? А может и не то и не другое. Просто решил человек отметиться в переломный момент нашей истории, внести, так сказать, свой посильный вклад. Ну и наговорил всякого, не всегда умного. Бывает…
      п.с.у Хохлов появился единомышленник Медведев Димочка

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    • 29417 6081
      Русофил час назад

        войска “империалистических хищников” Нерис, Бедбугия, Помория
        Этo Кащенкo
        Если армия РФ вoюет с Бедбугией
        этo cтрашнo
        идиoты

      • 29417 6081
        Русофил 21 мин. назад

          Дания станет первой страной ЕС, отменяющей все санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил официальный Копенгаген, уточнив, что с февраля ковид-​19 исключат из списка заболеваний, являющихся критически опасными для общественности.
          упс
          А в РФ кoлют детей и вoюют с Бедбугией
          Хачу в Данию

          2
          2

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