Москва изучает ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности в комплексе, а решение о дальнейших шагах примет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя вначале просьбу американской стороны не публиковать содержание ответа Вашингтона, министр предположил, что материалы «в самое ближайшее время станут известны широкой общественности». «Как нам сказали американские коллеги (хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога), он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечёт», – отметил он.

Что касается сути документов, то, по словам, дипломата, в них «есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным темам».

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет», – сообщил он, напомнив, что главным вопросом является чёткая позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

Лавров указал, что в 1990-е годы России «клятвенно обещали не расширять НАТО восточней реки Одер». «Сейчас, когда эта тема стала обсуждаться весьма остро, нам сначала сказали, что заверения были устные. Потом, когда мы показали мемуарную литературу, наши западные партнёры стали ссылаться на то, что это было не совсем серьёзно, их не так поняли. Совсем не по-взрослому стали объяснять свою линию на безоглядное расширение альянса», — указал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия предъявляет не устные обещания о нерасширении НАТО, а письменные документы, под которыми подписались лидеры всех стран, входящих в ОБСЕ, включая президента США. Речь о Стамбульской декларации 1999 года и Астанинской декларации 2010 года. И поэтому, по словам дипломата, «западным партнёрам приходится уже выкручиваться из более серьёзной ситуации». «Что я имею в виду: и в том, и в другом документе записано, что мы все привержены принципу неделимости безопасности и обязуемся свято его соблюдать. Этот принцип чётко сформулирован. В нём два главных взаимосвязанных подхода. Первый: признаётся право каждого государства свободно выбирать военные союзы. Второй: обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Иными словами – право выбора союзов чётко обусловлено необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства ОБСЕ, в том числе Российской Федерации, – указал он. – <…> Принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счёт безопасности других, сознательно замалчивается. Ни Стамбульская, ни Астанинская декларации нашими западными партнёрами в дискуссиях о евробезопасности, которые сейчас проходят, не упоминаются. Старательно обходятся стороной. Мы такое положение принять не можем. Если про 1990-е гг. нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они были подтверждены в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег».

По словам Лаврова, в ходе переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном он спрашивал у него, почему документы ОБСЕ западные страны рассматривают исключительно как «меню», из которого они «выбирают только то, что “вкусно” для них». «Энтони Блинкен мне ничего не ответил на этот вопрос. Он пожал плечами и всё, — рассказал министр. – Я предупредил его, как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдёргивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую и Астанинскую декларации. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию».

В остальном, по словам главы МИД РФ, сейчас Москва изучает ответ американцев.

«Как заявил сам Энтони Блинкен, он согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генерального секретаря Йенса Столтенберга. Рассматриваем два документа в комплексе, с учётом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространённых нами в декабре 2021 г. После межведомственного согласования будем докладывать президенту РФ Владимиру Путину. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах», – заключил Лавров.

В Кремле считают, что поводов для оптимизма после ответа США на предложения России по гарантиям безопасности немного.

«Смотрите, вы же вчера слышали заявление и государственного секретаря, и господина Столтенберга, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ. Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма, но очевидно одно — я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что потребуется время, чтобы проанализировать ответ американской стороны.

«Все эти бумаги у президента. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями», – добавил он.

По материалам сайта МИД РФ, НТВ, РБК